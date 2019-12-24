Mensah hangi takıma gidecek? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Galatasaray'ı devre arasında hareketli saatler bekliyor. Transferin gözde takımı olması beklenen sarı-kırmızılılarda; sil baştan kadro kurmanın hesapları yapılıyor.

Son iki sezonda ipi göğüsleyen Cimbom, yaz döneminde yaptığı flaş transferlerle adından söz ettirip yine şampiyonluğun iddialı ekiplerinden birisi haline gelmişti.

ASLAN'DA DEV OPERASYON OLACAK

Jean Micheal Seri, Steven Nzonzi, Ryan Babel, Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Mor, Mario Lemina, Adem Büyük, Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katıp hem 11'ini hem de yedek bankını güçlendiren sarı-kırmızılılarda; hem sakatlıklar hem de formsuzluklar teknik direktör Fatih Terim'in devre arasında dev bir operasyona gitmek istemesine neden oldu. Asist Analiz'de yer alan habere göre; son iki sezonda Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşayan Mariano, Yuto Nagatomo, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli gibi isimlerden memnun olmayan kurt hoca, Mariano ve Younes Belhanda'nın biletini kesti. Nagatomo'nun Trabzonspor deplasmanı ve kupadaki Tuzla maçında skora katkıda bulunması; hocanın aklını karıştırdı.

GEÇEN SENE TEKRARLANMAYA ÇALIŞILACAK

Feghouli'nin de son haftalarda ölü toprağını üzerinden atması; Fatih Terim'i sevindirdi. Süper Lig'de geride kalan 16 haftayı 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-kırmızılılar, sıralamada 6. basamakta yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl da benzer bir senaryo yaşayan Cimbom, devre arasına 5. sırada girip sezon sonunda ipi göğüslemeyi başardı. Terim ve talebeleri, nu sene de aynı başarıyı tekrarlamanın hesaplarını yapıyor...

Sarı-kırmızılılar bunun için transfere büyük önem veriyor... Sezon başında kiralık olarak takıma katılan Nzonzi, Seri, Emre Mor gibi isimlerin biletini kesen Fatih Terim, Mariano, Belhanda'yı da satılacaklar listesine koydu.



Onyekuru da Galatasaray'ın listesinde





ORTA SAHAYA DİNAMİZM GETİRECEK

Orta sahaya dinamik bir oyuncu isteyen deneyimli hoca, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı istedi. Son iki sezonda kazanılan şampiyonlukta Badou Ndiaye'nin dinamizmi takımın seviye atlamasında önemli rol oynamıştı.

Seri ve Nzonzi'den beklediğini alamayan Fatih Terim, Ganalı oyuncuyu istedi. Kayserispor, ligin son sırasında yer alıyor ve maddi sıkıntıları nedeniyle oyuncularıyla bir bir yollarını ayırıyor.

Başarılı oyuncunun da ocakta ayrılması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncunun adı bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE İSTİYOR

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de oyuncuya ilgileri olsa da; iki takımın da transfer yapması halinde, lisans çıkaramama gibi ihtimalleri bulunuyor... Bundan yararlanmak isteyen Galatasaray, oyuncuyla temaslarını sıklaştırdı bile...

Orta sahanın temposuzluğundan yakınan Fatih Terim, Mensah'ın takıma katılmasıyla dinamizmi artıracağını düşünüyor. Kayserispor, oyuncu için 2,5 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli belirlerken Galatasaray'ın öceliği kiralama...

Ganalı yıldızı, satın alma opsiyonuyla kiralamanın hesaplarını yapan Cimbom'da oyuncuya da yıllık 1,5 milyon Euro gibi bir ücret verilmesi planlanıyor. 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi; sezon başında Atletico Madrid'den 3 milyon 600 bin Euro'ya alınmıştı.

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