Mensah bombası patlıyor! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçe hakkında Gana basını tarafından ortaya atılan son transfer iddiası bomba etkisi yarattı.
Ülkede yayım yapan Kickgh adlı internet sitesi, İstikbal Mobilya Kayserispor'un henüz iki hafta evvel sözleşme imzaladığı Bernard Mensah'ın Sarı Lacivertli kulüp ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.
Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusuyla üç yıllığına el sıkıştığı ifade edilirken transferin imza aşamasına geldiği belirtildi. Hatırlanacağı üzere Kayserispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro karşılığında almıştı.
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