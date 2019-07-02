Menemespor'da Ergin Keleş transferi bitiyor!
Transferde Sırbistan’ın Novi Pazar takımında görev yapan stoper Jasmin Trtovac ile sözleşme imzalayan Spor Toto 1’inci Lig’in yeni ekibi Menemenspor’un tecrübeli golcü Ergin Keleş’le prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi.
Geçen sezonu Giresunspor’da geçiren ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar İzmir ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
Trabzonspor altyapısından yetişen Ergin Keleş, Akçaabat Sebatspor, Sakaryaspor, Manisaspor, Ankaragücü, Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Adanaspor, Gazişehir, Adanaspor ve Sivasspor’da oynadı.
Ergin, Süper Lig’de 124 maçta 15, 1’inci Lig’de ise 162 müsabakada 41 gol atmayı başardı.
Transferin gözdesi Wilfried Zaha'nın geçtiğimiz sezon attığı golleri izleyelim...
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