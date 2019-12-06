Menemenspor’da sağ bekler döndü! Cenk Laleci takımdan memnun...

İki oyuncunun da son idmanda takımla birlikte çalışmalara katıldığı ifade edilirken, teknik direktör Cenk Laleci elmacık kemiği kırılan stoper Trtovac dışında eksiklerinin kalmadığını söyledi.

Cenk Laleci, "Semih geçen hafta deplasmanda oynadığımız Boluspor maçının ilk yarısında sakatlanıp ikinci devre sahaya çıkamamıştı. Neyse ki sakatlığı atlattı. Canberk de iyi durumda. Takım içinde forma rekabeti üst seviyede, bu da bizim başarımızın sırlarından biri. Kim görev alırsa alsın takım için elinden geleni yapıyor. Sahadakiler ve kulübedekiler başarı için tek yürek oldu" diye konuştu.

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