Menemenspor'da Galip ve Semih ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Galip Güzel ve Semih Ceylan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Takımımıza verdikleri emekler için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

Menemenspor'da 2.5 yıl top koşturan Semih, bu sezon 6 maça çıkarken, yaz döneminde Adana Demirspor'dan alınan Galip ise 7 karşılaşmada görev yaptı.

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