Menemenspor, Vakfıkebir'den eli boş döndü! Hekimoğlu Trabzon FK turladı...
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Adem Sarıtaş xxx, Nurettin Dinçer Demir xxx, Hüaseyin Can xxx
Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir xxx, Talha Yazgan xxx, Emre Akgün xxx, Bahadır Erol xx (Dede Çelik dk. 69 x), Volkan xxx, Emrullah Kokoç xxx, Hakan Yavuz xxx, Caner Aktaş xx (Mertcan Çam dk. 60 xx), Murat Cem Akpınar xxx (Taha Balcı dk. 86 ?), Ali Aydemir xx, Muhammet Haşim Çoban xxx,
Yedekler: Gökhan, Oğuzhan, Samet, Hasan
Teknik Direktör: Alper Avcı
Menemenspor: Amir x, Alberk x (Mehmet Boztehpe dk.76 ?), Semih, Abdelaye Diakite x, Furkan x,Muhammed Ali Doğan x (Murat Erdemir dk. 70 x), İbrahim Sangare x, Galip x, Sikıru Olatunbosun x, Halil İbrahim x (Murat Elkatmış dk. 59 x), Hüseyin Çolak x
Yedekler: Erhan, Can, Henri Onoka
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Goller: Murat Cem Akpınar (dk.41), Ali Aydemir (dk.52 ve 88) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Emrullah Kokoç, Mertcan Çam (Hekimoğlu Trabzon FK)
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