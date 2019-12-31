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Futbol
DHA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 14:04,Son Güncelleme:/

Menemenspor, Eraldo Cinari’nin peşine düştü!

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Menemenspor, Eraldo Cinari’nin peşine düştü!

TFF 1’inci Lig’de ilk yarının son haftasında, Altınordu’ya tek golle kaybedip 10 maç sonra yenilmesine rağmen devreyi Süper Lig umuduyla Play-Off hattında tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, Eraldo Cinari’nin peşine düştü.

Arnavutluk ekibi Partizani Tirana takımında top koşturan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla temasa geçen kurmayların olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

Menemenspor’un Arnavut kalecisi Selmani’nin de vatandaşı Cinari’ye kulüp hakkında bilgiler verdiği ve transferde önemli yol katedildiği bildirildi.

Bu sezon Partizani takımında 16 lig, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Cinari, 3 gol attı.

Menemenspor, Eraldo Cinari’nin peşine düştü

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