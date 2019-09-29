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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.09.2019 - 23:04, Son Güncelleme:

Menemenspor: 1 - Osmanlıspor: 2

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Menemenspor: 1 - Osmanlıspor: 2

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Menemenspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçta dakikalar
7. dakikada Beykan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada Javon'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
17. dakikada Ayuk’un yerden pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz’in şutunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kurtardı.
44. dakikada Beykan’ın şutunda kaleciden dönen top kaleye yöneldi, kaleye giden topu Trtovac çıkardı.
54. dakikada Ali Özgün ceza sahasında yerde kalınca hakem Menemenspor lehine penaltı kararı verdi. Taşkın’ın kullandığı penaltıyı kaleci Ahmet topu kornere çeldi.
70. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Ali Eren kale önündeki Erdem’e aktardı, Erdem'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
87. Mehmet Boztepe’nin soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu. 1-2

Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Turgut Doman xx, Uygar Bebek xx, Ali Tuna xx
Menemenspor: Selmani xxx, Canberk xx, Trtovac xx, Ali Keten xx, Alberk xx, Taşkın xx (Hüseyin dk. 75 x), Muhammet xx, Halil İbrahim xx (Tayfun dk. 46 x), Mustafa xx, Sangare xx (Mehmet Boztepe dk. 68 x), Ali Özgün xx
Yedekler: Amir, Diakite, Murat, Murat Erdemir, Galip, Hüseyin
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Osmanlıspor: Ahmet xxx, Ali Eren xx, Hasan xx, Atakan xx, Oğuz xx, Okan xx (Tamer dk. 82 ?), Javon xx, Halil İbrahim xx (Barış dk. 90+1 ?), Ayuk xx, Beykan xxx (Caner dk. 78 x), Erdem xx
Yedekler: Mele, Ali Ülgen, Görkem, Doğukan, Furkan, Tunahan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Mustafa Çeçenoğlu (dk. 87) (Menemenspor), Beykan (dk. 7), Erdem (dk. 70) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Mustafa Çeçenoğlu, Muhammet (Menemenspor) Hasan, Oğuz, Beykan, Ayuk, Ahmet, (Osmanlıspor)

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