Menemen'de şampiyonluk heyecanı! Anneler devrede...
Bandırmaspor Baltok deplasmanında şampiyonluğu garantilemek için sahaya çıkacak olan Suat Kaya'nın çalıştırdığı Menemen Belediyespor, farklı bir uygulamaya gitti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Bandırmaspor Baltok deplasmanında şampiyonluğu garantilemek için sahaya çıkacak Menemen Belediyespor'da futbolculara en büyük destek annelerinden gelecek.
Yeni belediye ve kulüp yönetimi arasında yaşanan gerginlik nedeniyle tesislerde personel kalmaması üzerine futbolcu çocuklarına yemekler yapan annelerin Bandırmaspor karşılaşmasında tribünde olacakları belirtildi.
Menemen Belediyespor yönetiminin anneleri özel araçlarla Bandırma'ya götüreceği ve en kritik maçta çocuklarına destek olmalarını sağlayacağı ifade edildi.
Bitime 3 hafta kala şampiyonluğa kenetlenen oyuncuların bu haberle oldukça sevindikleri ve galibiyet sözü verdikleri vurgulandı.
Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin, el birliği ile takımı 1'inci Lig'e taşıyacaklarını ifade ederek, "Hepimiz inandık. Futbolcularımız, teknik ekibimiz, taraftarımız ve ailelerimiz şampiyonluk için ant içti" dedi.
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