Menemen'de İbrahim Sangare imzaladı
Spor Toto 1'inci Lig takımı Menemenspor dış transferde forvet Gambiyalı Alpha Jallow'un ardından Fransız sağ kanat İbrahim Sangare ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Giresunspor'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulübün kadrosuna kattığı 3'üncü yabancı oyuncu oldu.
İzmir ekibi ilk olarak Sırp stoper Jasmin Trtovac'la el sıkışmıştı. Geçen sezon 1'inci Lig'de sadece 4 müsabakada Giresunspor formasını terleten Sangare, sezonun bitimiyle birlikte Karadeniz ekibiyle kontratını feshetti.
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