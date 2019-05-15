Menemen Belediyespor'dan Suat Kaya'ya teşekkür
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor, yeni sezonda teknik direktör Suat Kaya ile çalışmayacak
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Suat Kaya ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Kaya'ya takıma verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, teknik direktöre bundan sonraki kariyerinde de başarılar dilendi. Suat Kaya, 2016-2017 sezonundan bu yana Menemen Belediyespor'da görev yapıyordu.
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