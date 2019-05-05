Menemen Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Menemen Belediyespor kupasını aldı.
Menemen İlçe Stadı'nda düzenlenen törende, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve kulübün onursal başkanı Tahir Şahin, sporculara madalyalarını verdi.
Kupayı alan Menemen Belediyesporlu futbolcular sevinç yaşadı.
Törende konuşan, Menemen Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Tahir Şahin, kulüp olarak ilk kez 1. Lig'e çıkmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi.
Şampiyonluğu, trafik kazasında hayatını kaybeden Menemen Belediyespor'un 16 yaş altı takımı futbolcusu Caner Ok'a hediye ettiklerini dile getiren Şahin, "Yeter ki bizimle uğraşmasınlar, bizim tekerimize çomak sokmasınlar. Biliniz ki bu takım en kısa zamanda play-off oynayarak Süper Lig'e mutlaka çıkacaktır." diye konuştu.
TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ise futbolun zengin fakir ayrımı olmadan herkesin sevdiği bir oyun olduğunu dile getirerek, "Futbol, farklı düşüncelerden insanları, hatta patron ve fabrikasında çalışan işçi kardeşimi şu renklerde birleştiren bir olgudur. Onun için bu güzel oyunu, başka bir sebep karıştırmadan hep beraber yüceltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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