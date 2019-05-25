Menemen Belediyespor'da Tahir Şahin dönemi
Yeni sezonda tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Menemen Belediyespor'un olağanüstü genel kurulu olaylı başladı. Gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Eski Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin, kulüp başkanı seçildi.
Eski Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin ile Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un desteklediği eski yönetici Fikret Uzun'un yarıştığı seçimde taraflar arasında arbede çıktı. İlçede 20 yıl belediye başkanlığı yapan, kulübü kurucusu olduğu şirkete devredip başkanlığı devralmayı hedefleyen Tahir Şahin ve yeni belediye yönetimi arasında haftalardır tansiyonun düşmediği sarı-lacivertlilerde söz almak isteyen Fikret Uzun genel kurulun usule aykırı yapıldığını söyledi.
Hafta içinde birçok eski üyeyle birlikte üyelikten çıkarıldığı iddia edilen, farklı ilçelerden 250 kişinin kulübe Şahin yönetimi tarafından üye yapıldığını söyleyen Fikret Uzun, "Daha önce 147 üye ile seçime gidiliyordu, şimdi bu sayı 360" dedi. Uzun'un, "Kulübe usulsüz üyeler yapılmıştır. Seçim geçersizdir" demesi üzerine konuşmasına müdahale edildi. Güvenlik ekiplerinin Uzun'u kürsüden indirmeye çalışması ortamı iyice gerdi. Uzun'u destekleyen üyelerin de araya girmesiyle itiş kakış yaşandı. Tahir Şahin devreye girip Uzun'un konuşmasını tamamlamasını istedi. Ardından ortamın yumuşaması üzerine hem Uzun hem de Şahin üyelere seslendi.
TAHİR ŞAHİN DÖNEMİ
Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Eski Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin, kulüp başkanı seçildi. Tansiyonu oldukça yüksek geçen kongrede Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un desteklediği Fikret Uzun'la yarışan Şahin, açık oylama sonucunda başkanlık koltuğuna oturdu. 31 Mart'ta 20 yıldır oturduğu belediye başkanlığı görevinden ayrılan Şahin ve yeni belediye yönetimi arasında haftalardır kulüple ilgili gerginliğin bitmediği sarı-lacivertlilerde seçimden önce Tahir Şahin'in istediği gibi Menemen Belediyespor ismi Menemenspor A.Ş olarak belirlendi. Kulübün logosunun da değişmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Menemenspor A.Ş, Şahin'in kurucusu olduğu şirkete devredilecek. Kulüpte hafta içinde son dönemde üye yapılan 250 kişi ve üyelikten çıkarılan eski üyelerle ilgili tartışma da yaşanmıştı. Başkan seçildikten sonra rakibi Fikret Uzun'la tokalaşan Şahin, "Menemenspor olarak en iyi şekilde kulübümüze hizmet edeceğiz. Biz hiçbir zaman usulsüz hareket etmedik. Türk yargısı benden de Fikret Uzun'dan da büyüktür. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Bizler bundan sonra elele yürüyeceğiz. Bu takımı Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.
Şahin, rakibi Fikret Uzun'la aynı karede poz vermek istedi. Uzun'u kürsüye davet edip beraberlik çağrısı yapan Tahir Şahin olumsuz yanıt aldı. Şahin'in kazanmasıyla sonuçlanan kongrenin sonunda herhangi bir olay yaşanmadı. Uzun ve desketçileri İlçe Stadı'ndan ayrılırken, Şahin uzun süre tebrikleri kabul etti.
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