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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
05.05.2018 - 08:55, Son Güncelleme:

Menemen Belediyespor Eyüpspor maçı canlı yayınlanacak mı? Karşılaşma saat kaçta?

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Menemen Belediyespor Eyüpspor maçı canlı yayınlanacak mı? Karşılaşma saat kaçta?

Menemen Belediyespor-Eyüpspor maçı ile 2. Lig Kırmızı Grup'ta heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. 2. sıradaki Menemen Belediyespor ile 12. sıradaki Eyüpspor'un mücadelesinde Menemen Belediyespor mutlak galibiyet peşinde. Peki Menemen Belediyespor'a galibiyet yetecek mi? İşte o ihtimaller

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftaya lider Hatayspor'un 2 puan gerisinde giren Menemen Belediyespor bugün şampiyonluk yolunda Eyüpspor'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Menemen'de cezalı sol bek Yasin Güreler forma giyemeyecek, maçın bilet fiyatları 1 TL'den satışa çıktı.

Menemen Belediyespor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka görev alacak. Karşılaşmayı canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor.

Menemen Belediyespor nasıl şampiyon olur?

71 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertlilerin 1'inci Lig hedefine ulaşması için yalnızca kazanması yeterli olmayacak. İzmir temsilcisi Eyüpspor'u mağlup edip, 73 puanlı lider Hatayspor'un sahasında şampiyonluk şansı süren 70 puandaki Afjet Afyonspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Hatayspor, Afyonspor'a yenilir ya da rakibiyle berabere kalırsa, Menemen Belediyespor galip geldiği takdirde şampiyonluğu kucaklayacak. Menemen Belediyespor evinde Eyüpspor engelini aşamazsa, Kırmızı Grup'ta 2017-2018 sezonun şampiyonu Hatayspor veya Afyonspor olacak.

Afyonspor, Menemen'in 3 puan alamaması halinde Hatay deplasmanından galibiyetle dönerse 1'inci Lig'e yükselecek. Hatayspor galibiyet halinde ise rakiplerinin durumuna bakmaksızın şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak.

Menemen yoluna Play-Off'tan devam edecek. Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, istedikleri sonuçların gerçekleşeceğine inandığını belirterek, "Şampiyonluğa inanıyorum. Saat 17.30'da hayalimiz gerçek olacak" dedi.

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