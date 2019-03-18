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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.03.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Menemen Belediyespor emin adımlarla

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor'u 85. dakikada Ali Özgün'ün attığı golle 1-0 yenen Suat Kaya önderliğindeki Menemen Belediyespor, zirve yarışında kritik bir engeli daha aştı.

Zorlu geçen müsabakada galibiyeti alıp 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Kalan 7 haftada tüm camia şampiyonluğa inanırken, teknik direktör Suat Kaya da 1. Lig'e yükselmek adına her maçın final niteliği taşıdığını söyledi.

Avantajın kendilerinde olduğunu dile getiren Kaya, "Önemli bir galibiyete daha imza attık. Hiçbir maç kağıt üzerinde olduğu gibi kolay geçmiyor. Puan da kaybedebilirdik. Ancak son dakikalarda gol bulma inadımız sonuç verdi. Asla rahat değiliz, önümüzdeki yol uzun ama başaracağız" dedi.

İzmir ekibi kalan 7 haftada Bakspor (D), Etimesgut Belediyespor, Manisa BŞB (D), Pendikspor, Bandırmaspor (D), Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor'la (D) karşı karşıya gelecek.

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