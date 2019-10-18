Menajerlik oyunu gerçek oldu!
Belgrad’da yaşayan 22 yaşındaki Andrej Pavlovic, dünyaca ünlü menajerlik oyuncu Football Manager’da Sırbistan 2. Ligi ekiplerinden FK Bežanija’yı üst üste 10 yıl şampiyon, 6 yıl kupa galibi yapıp Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkardı.
FK Bežanija gerçek hayatta ise geçen sezon ekonomik nedenlerle Süper Lig’den 1. Lig’e düşülürken, bu sezon teknik direktör Goran Dragoljić yönetiminde 13 maçta 17 puan toplayabildi. Bunun üzerine elde ettiği ‘menajerlik başarıları’nın kayıtlarıyla kulübe başvuran Pavlovic işe kabul edildi.
Sportsbible sitesinin haberine göre FK Bežanija yönetimi, takımı Football Manager oyununda şampiyon yapan genci ‘data analisti’ olarak işe aldı. 22 yaşındaki Pavlovic yaptığı açıklamada “Oyundaki başarılarımı anlatıp onlara yardımcı olabileceğimi söyledim. Aslında aramalarını beklemiyordum. İnanamadım” dedi. Kulüp maddi olarak zor günler geçirdiği için Pavlovic şimdilik gönüllü ve ücret almayacak.
Pavlovic’in oyun taktikleri hemen etkisini gösterirken, genç analistin tavsiyeleri doğrultusunda ilk maçına çıkan Bežanija, Dedinje’yi 2-1 yendi.
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