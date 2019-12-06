Futbol dünyasında son yıllarda en çok konuşulan ve eleştirilen konulardan biri de menajerlerin aldığı komisyonlar... FIFA’nın son raporu, kulüpler ve oyuncular arasında bağ kuran menajerlerin kazandıkları yüksek rakamları gözler önüne serdi. Transfer piyasasında şeffaflığı sağlamak için kurulan ‘transfer eşleştirme sistemi’ne göre sadece 2019 yılında dünya çapında yapılan transferlerde menajerlere 590 milyon Euro ödendi.

Portekizlilerden 85 milyon Euro kazandılar

BU da geçen yıla göre yüzde 19.3’lük bir artışa denk geliyor. Bu rakaman yüzde 65’i, Avrupa’nın beş büyük liginde yer alan kulüpler tarafından ödendi. Yine rapora göre ücretlerin büyük kısmı üç menajerin cebine gitmekte: Jorge Mendes, Mino Raiola ve Pini Zahavi... Bir ilginç detay da, 190 milyon Euro’luk transfer yapan Portekiz kulüpleri bu rakamın 85 milyon Euro’sunu menajerlere ödemiş olması...

FIFA sınırları nedeniyle menajerler kazan kaldırdı!

FIFA 24 Ekim’de menajerlik konusunda düzenlemeye giderken buna göre aracıların ücretleri transfer bedelinin yüzde 10’u ile oyuncu maaşının yüzde 3’ünden fazla olamayacak. Menajerler bu gelişmeye tepki göstermiş, İsviçre merkezli ‘Futbol Menajerleri Forumu’ ismiyle bir dernek kurmuştu. Raiola, Roger Wittman ve Jonathan Barnett gibi isimlerin idaresindeki oluşum, FIFA’yı ve bağlı federasyonları mahkemeye vermekle tehdit etmişti.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!