MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenajerlere 590 milyon Euro
GeriFutbol Menajerlere 590 milyon Euro
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
06.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Menajerlere 590 milyon Euro

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menajerlere 590 milyon Euro

FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi’ne göre menajerlerin aldığı ücret geçen yıla göre yüzde 19.3 artarak 590 milyon Euro’ya çıktı. Bu paranın yüzde 65’i, Avrupa’nın 5 büyük liginde verildi.

Futbol dünyasında son yıllarda en çok konuşulan ve eleştirilen konulardan biri de menajerlerin aldığı komisyonlar... FIFA’nın son raporu, kulüpler ve oyuncular arasında bağ kuran menajerlerin kazandıkları yüksek rakamları gözler önüne serdi. Transfer piyasasında şeffaflığı sağlamak için kurulan ‘transfer eşleştirme sistemi’ne göre sadece 2019 yılında dünya çapında yapılan transferlerde menajerlere 590 milyon Euro ödendi.

Portekizlilerden 85 milyon Euro kazandılar

BU da geçen yıla göre yüzde 19.3’lük bir artışa denk geliyor. Bu rakaman yüzde 65’i, Avrupa’nın beş büyük liginde yer alan kulüpler tarafından ödendi. Yine rapora göre ücretlerin büyük kısmı üç menajerin cebine gitmekte: Jorge Mendes, Mino Raiola ve Pini Zahavi... Bir ilginç detay da, 190 milyon Euro’luk transfer yapan Portekiz kulüpleri bu rakamın 85 milyon Euro’sunu menajerlere ödemiş olması...

FIFA sınırları nedeniyle menajerler kazan kaldırdı!

FIFA 24 Ekim’de menajerlik konusunda düzenlemeye giderken buna göre aracıların ücretleri transfer bedelinin yüzde 10’u ile oyuncu maaşının yüzde 3’ünden fazla olamayacak. Menajerler bu gelişmeye tepki göstermiş, İsviçre merkezli ‘Futbol Menajerleri Forumu’ ismiyle bir dernek kurmuştu. Raiola, Roger Wittman ve Jonathan Barnett gibi isimlerin idaresindeki oluşum, FIFA’yı ve bağlı federasyonları mahkemeye vermekle tehdit etmişti.

Menajerlere 590 milyon Euro

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle