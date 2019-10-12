Menajerler kulüpten 30 milyon TL istiyor
Beşiktaş, davalar için 63 milyon lira borç ve karşılık tutarı ayırdı. Bu rakamın 30.6 milyon lirası menajer alacak davalarından kaynaklanıyor.
27 milyon lirası alacak davalarına ayrılırken, tazminatlar için 3.5 milyon lira ve personel alacak davaları için de 1.8 milyon lira karşılık ayrıldı tablolarda
ÖZ KAYNAK ERİMESİ DEVAM EDİYOR
BEŞİKTAŞ Futbol Yatırımları AŞ’nin özkaynaklarındaki negatif gidişat da artarak devam ediyor. Son tablolara göre şirketin negatif 815 milyon lira olan özkaynakları Mayıs-Ağustos döneminde yani 3 aylık sürede 882 milyon 500 bin lira oldu...
DENETLEME KURUKU'NUN AÇIKLAMA YETKİSİ YOK
Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Ağustos raporunda temlik artışına neden yer vermediklerine dair eleştiriyi yanıtladı. “Finansal bilgileri açıklama yetkisi yönetim kuruluna aittir. Denetim kurulunun bir açıklama yetkisi yoktur” dedi.
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