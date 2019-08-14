Menajerinden flaş açıklama! Simon Kjaer... | Fenerbahçe Transfer Haberleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler savunmaya alınacak isme çevrildi. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Simon Kjaer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Stoper bölgesinde yaşanan sorunu Zanka'yı kadrosuna katarak hafifleten Fenerbahçe'de transfer gündemini en uzun süre meşgul eden isimlerden biri de Sevilla'da forma giyen Simon Kjaer'di. 30 yaşındaki futbolcunun Sarı Lacivertliler'e dönüp dönmeyeceğine ilişkin nihai açıklama ise oyuncunun menajeri Mikkel Beck'ten geldi.
Danimarka'da yayım yapan Jyllands-Posten gazetesinin sorularını yanıtlayan Beck, "Simon'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Nitekim şu anda da takımla birlikte yeni sezona hazırlanıyor. Bunun üstüne söylenecek başka bir şey yok." şeklinde konuştu.
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