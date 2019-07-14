"Menajerimle görüşün, fedakârlığa hazırım"
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, "Türkiye'de mutluyum" diyerek kalmak istediğini belirtti.
Küçülmeye giden Beşiktaş’ta yönetim, futbolculara “Maaşlarda azalma olacak. Gitmek isteyene kolaylık sağlarız” dedi. Hırvat stoper Domagoj Vida ise “Beni çok zor şartlarda Beşiktaş’a kazandırdınız” diyerek takımda kalmak istediğini söyledi.
EKONOMİK sıkıntıları aşmak için önceki gün dört bankadan oluşan konsorsiyumla 2 yılı ana para ödemesiz olarak borçlarını 5 yıllığına yapılandıran, buna bağlı olarak küçülme kararı alan Beşiktaş Yönetimi futbolcularla bire bir görüşmeler yaparak “Maaş bütçemizde de küçülme olacak. Kulüp bulup gitmek isteyene kolaylık sağlarız. Kalmak istiyorsanız da bu yapılandırmaya katkıda bulunmanız
gerekir” demeye başladı.
Görüşme yapılan futbolculardan futbolculardan Domagoj Vida “Bugüne kadar menajerim aracılığı ile bana hiçbir kulüp talip olmadı. Ailem ile birlikte Türkiye’de mutluyuz. Beni Avrupa’da birçok takım isterken, çok zor şartlarda Beşiktaş Kulübü’ne kazandırdınız. Arkadaşlarımla çok iyi uyum sağladık. Parasal konularda yaşanan olayların dışındayım. Menajerim ile konuşun, orta yolu bulalım. Ben fedakarlığa hazırım” yanıtını verdi.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle