Menajeri resmen duyurdu! Güven Yalçın...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Bayer Leverkusen'in U-19 takımından kadrosuna kattığı genç futbolcu Güven Yalçın hakkında son dönemlerde çeşitli transfer iddiaları ortaya atılmıştı.
Son olarak genç yıldıza Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın talip olduğu öne sürülmüş ve İtalyan kulübünün Siyah Beyazlı kulübe 4,5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu yazılmıştı.
Yetenekli sol kanat oyuncusuyla ilgili öne sürülen iddialarla ilgiliyse bugün flaş bir açıklama geldi. Güven'in menajeri Ahmet Düdük, Transfermarkt'ın Almanca edisyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Güven'i takip eden ve onunla ilgilenen kulüpler arasında Bundesliga'dan bazı takımlar var. Konuyla ilgili olarak birtakım somut görüşmeler gerçekleştirdik. Öte yandan Güven'le La Liga ve Serie A'dan da bazı kulüpler ilgileniyor."
Siyah Beyazlılar ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Güven'le ilgili bu açıklama, Sampdoria'nın kendisini istediğine yönelik iddiaların doğru olduğu şeklinde yorumlandı.
Güven, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol atıp 3 de asist kaydetti.
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