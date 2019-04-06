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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.04.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Menajeri resmen duyurdu! Güven Yalçın...

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Menajeri resmen duyurdu! Güven Yalçın...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Bayer Leverkusen'in U-19 takımından kadrosuna kattığı genç futbolcu Güven Yalçın hakkında son dönemlerde çeşitli transfer iddiaları ortaya atılmıştı.

Son olarak genç yıldıza Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın talip olduğu öne sürülmüş ve İtalyan kulübünün Siyah Beyazlı kulübe 4,5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu yazılmıştı.

Yetenekli sol kanat oyuncusuyla ilgili öne sürülen iddialarla ilgiliyse bugün flaş bir açıklama geldi. Güven'in menajeri Ahmet Düdük, Transfermarkt'ın Almanca edisyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Güven'i takip eden ve onunla ilgilenen kulüpler arasında Bundesliga'dan bazı takımlar var. Konuyla ilgili olarak birtakım somut görüşmeler gerçekleştirdik. Öte yandan Güven'le La Liga ve Serie A'dan da bazı kulüpler ilgileniyor."

Siyah Beyazlılar ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Güven'le ilgili bu açıklama, Sampdoria'nın kendisini istediğine yönelik iddiaların doğru olduğu şeklinde yorumlandı.

Güven, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol atıp 3 de asist kaydetti.

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Menajeri resmen duyurdu Güven Yalçın...

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