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Menajeri resmen açıkladı! Ronaldinho...

Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olarak gösterilen, Ronaldinho veda etti.

Hürriyet Haber
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37 yaşındaki Brezilyalı Ronaldinho'nun futbola veda ettiğini menajerliğini yapan kardeşi Roberto Assis açıkladı.

Roberto Assis, Brezilya basınına yaptığı açıklamada Ronaldinho'nun futbolu bıraktığını söylerken ''Ronaldinho futbolu bıraktı, bitti'' ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki yıldız isme güzel bir veda yapmaları gerektiğini söyleyen Assis, ''Şimdi yapmamız gereken güzel bir veda. Büyük ihtimalle Dünya Kupası'nın ardından...'' şeklinde konuştu.

Kariyerinde birçok başarılı elde eden Ronaldinho son olarak ülkesinde Fluminense forması giydi.

Ronaldinho'nun kariyerinde 2 La Liga, 1 Serie A, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası, 1 Copa America, 1 Libertadores şampiyonluğu bulunuyor. Yıldız isim bir kez da Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.

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