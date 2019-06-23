Menajeri açıkladı: "Bruma dönebilir"
Galatasaray'ın büyük yatırım yaparak renklerine kattığı ve ardından Bundesliga'ya gönderdiği Bruma, ülkesine dönebilir.
Galatasaray'a geri dönmesi gündemde olan Armindo Bruma'ya yüklü teklifler var. Oyuncunun menajeri Catio Balde, A Bola'ya yaptığı açıklamada Leipzig'in, Portekizli yıldız için gelen yüklü teklifleri reddettiğini duyurdu.
Porto'nun yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifin reddedildiğini belirten Balde, PSV Eindhoven'dan 15 milyon Euro tutarında bir teklifin olduğunu ve bu teklifi kulüp ve oyuncu olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Bruma'nın Portekiz'e dönmeye sıcak bakacağı ifade edilirken, Porto'nun teklifini artırması durumunda transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
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