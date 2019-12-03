Melo'dan Galatasaray açıklaması: "Haberler yalan"
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, avukatlarının sarı kırmızılı kulübe teklif yaptığı iddiasını yalanladı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Galatasaray'la ilgili ortaya atılan görüşme iddiasını yalanladı.
Melo, Brezilyalı bir gazetecinin Twitter'da yaptığı "Melo'nun avukatları şu an Galatasaray'a resmi teklif yapıyor" paylaşımının altına "Yalan haber" diye yazdı.
Ara transfer dönemi öncesi Felipe Melo'nun adı Galatasaray ile anılıyordu...
İşte o paylaşım;
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