Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Umut Bulut'a bir mesaj gönderdi.
Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, liderlik şansını değerlendiremedi.
Fenerbahçe'nin Umut Bulut'un golüyle Kayserispor'a mağlup olmasının ardından Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarları kızdırdı.
Brezilyalı ismin paylaştığı söz konusu videoda "Umut Bulut içerde misin?" şeklindeki Türkçe sözleri dikkat çekti.
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