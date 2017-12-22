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Melo'dan, Fatih Terim paylaşımı!

Felipe Melo, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinin ardından sosyal medya hesabından Terim ile ilgili paylaşımda bulundu. Ayrıca Galatasaray'da forma giyen Donk, Twitter hesabından Terim'e ''Hoşgeldiniz hocam'' dedi.

Hürriyet Haber
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Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinin yankıları sürüyor. 2011 yılında Fatih Terim tarafından takıma kazandırılan ve 4 yıl Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından mutluluğunu attığı tweetle gösterdi.

Melodan, Fatih Terim paylaşımı

Melo yaptığı paylaşımda, ''Fatih Terim geri döndü'' ifadesini kullandı.

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RYAN DONK'TAN TERİM'Lİ TWEET
2016 yılının Ocak ayında Kasımpaşa'da Galatasaray'a transfer olan Donk, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesinin ardından attığı tweet'te ''Hoşgeldiniz hocam'' dedi.

Melodan, Fatih Terim paylaşımı

BİR MESAJ DA PODOLSKİ'DEN
Felipe Melo'dan sonra Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski de Fatih Terim'e 'Hoşgeldin' dedi…

Melodan, Fatih Terim paylaşımı

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