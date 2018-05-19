Melo'dan, F.Bahçelileri çıldırtan tweet!
Şampiyonluk maçında Galatasaray, Göztepe deplasmanında Gomis'in golüyle üstünlüğü sağlarken, Felipe Melo'dan Fenerbahçeli taraftarları çıldırtacak bir paylaşım geldi.
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Göztepe deplasmanından Gomis'in 1-0 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu elde etti.
Gomis'in golünün ardından bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
''Ağla fener ağla Her zaman her yerde şampiyon Cim Bom'' tweeti atan Melo'nun paylaşımı kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlardan tepki aldı.
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