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Melo yine yaptı yapacağını

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı kırmızılıların Bursaspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra ilginç bir paylaşımda bulundu.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar'ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, Cim Bom'un her maçını televizyondan izlemeyi ihmal etmiyor.

Dün oynanan Bursaspor maçını da izleyen Melo, Galatasaray'ın galibiyeti sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Aslan ve 4 yıldız simgeleriyle bir aslanın timsahı yendiği bir görsel paylaşan Brezilyalı futbolcu, bu gönderisiyle sarı kırmızılı taraftarların beğenisini toplarken, Bursasporlu taraftarların tepkisini çekti (Fanatik)

Melo yine yaptı yapacağını

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