Melo-Rockets flörtünde yeni gelişme...
Carmelo Anthony ve Houston Rockets arasındaki flört son birkaç haftadır NBA gündeminin baş köşesinde duruyor. Takımın yöneticisi de dedikodu kazanının altına odun attı.
Houston Rockets, Carmelo Anthony’nin imzasını kapma konusunda favori takım olarak görülüyor.
Takımın yönetim seviyesindeki patronu Daryl Morey de eski All-Star’la ilgilendiklerini ve transferin muhtemel olduğunu doğruladı.
Morey bir Instagram sayfası için soru-cevap yaptığı sırada Melo transferinin ihtimal dahilinde olduğunu açıkça söyledi.
2018 yazının ikinci yarısında Melo-Houston dedikoduları azalmadan, hatta artarak devam ediyor.
Yahoo Sports‘un daha önce yaptığı habere göre Chris Paul, Melo’nun transferi için lobi yapıyordu.
Son olarak James Harden, Houston Chronicle‘a Anthony’nin harika bir takviye olacağını belirtmişti. (Eurohoops)
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