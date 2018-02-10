Melih Mahmutoğlu'ndan, Ergin Ataman'a yanıt!
Hürriyet Gazetesi ve Spor Arena'ya konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Doğuş kaptanı Melih Mahmutoğlu için flaş açıklamalar yapmıştı.
Fenerbahçe Doğuş kaptanı Melih Mahmutoğlu, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara, sosyal medyadan yanıt verdi.
Ergin Ataman, hocası Obradovic'in tokat attığı Fenerbahçe Kaptanı Melih'in Menajerlerinin olayın ardından kendisini aradığını belirtirken, "Bu çocuğun babasının bu hareketten sonra Facebook hesabından yazdıkları ortada... Ama bu olay kapatılıyor. Ben aynı şeyi yapsaydım, neler olurdu. Melih'in menajerleri beni arayıp, "Çocuk Fenerbahçe'den gitmek istiyor. Efes'e alır mısın?" diye sordular. Böyle bir olay yüzünden onu almayacağımı, serbest kalırsa düşüneceğimi söyledim" demişti.
"SAYGILARIMLA" DEDİ VE...
İşte, Melih Mahmutoğlu'nun bu gelişmelerin ardından bugün sosyal medya hesabından "Saygılarımla" diyerek yaptığı açıklama.
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