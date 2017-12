Melih Mahmutoğlu: "Udoh ve Bogdanovic..."

"BEŞİKTAŞ HER SENE ÜSTÜNE KOYARAK GİDİYOR"

Beşiktaş Sompo Japan’a takım olarak saygı duyduklarını ifade eden Melih Mahmutoğlu, "Beşiktaş derbisi yılbaşı günü erken saatte oynanacak. Beşiktaş geçen sene de, bu sene de üstüne koyarak giden bir takım. Hem oyuncular olarak hem de coach ve staff olarak saygı duyduğumuz bir ekip. Tabii ki derbiler her zaman farklı atmosferlerde olur, her oyuncu kendini farklı şekilde hazırlar. Bizim için de öyle olacak. Derbiden önce de Real Madrid ile çok daha önemli bir maçımız var. Tabii amacımız her zaman kazanarak gitmek. Beşiktaş ile de deplasmanda oynayacağız. Orada da iyi bir atmosfer olacak. Biz buralarda oynamaya alışkın, iyi bir takımız. Ligde sonuna kadar lider götürmek istiyoruz. Bunun yüzden bizim için önemli bir maç olacak. Hem sıralama için hem de derbi maç olduğu için. Dediğim gibi en iyi şekilde hazırlanıp, yıl başı günü yeni yıla da güzel bir galibiyetle girmiş oluruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE’DE DE HER MAÇ AYRI ZORLUKLA GEÇİYOR"

Fikstürlerinin yoğun olduğunu, yeri geldiğinde haftada 3 maça çıktıklarını belirten Melih, "Yoğun bir tempo, arka arkaya maçlar. EuroLeague’de 2 maç oynanan haftalar oluyor. Ardından lig maçları. Artık biliyorsunuz Türkiye Ligi de çok zor. Her maç ayrı zorluklarda geçiyor. Ama biz geniş bir kadroyuz. Herkes her zaman hazır. Herkes ne zaman sahaya çıksa en iyisini vermeye çalışıyor. Tabii ki istemediğimiz maçlar da kaybettik bu sene EuroLeague’de. Ama bunlar uzun bir sezon, uzun bir maraton. Bu çeşit mağlubiyetler olabiliyor. Biz buradaki hatalarımızdan dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Önemli olan sezonun sonlarını iyi getirmek. Onun için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"UDOH VE BOGDANOVİC FENERBAHÇE İÇİN EN İYİLERİNİ VERDİ"

Geçen sezon gelen EuroLeague şampiyonluğunun ardından takımdan ayrılarak NBA’ye gitme kararı alan Udoh ve Bogdanovic ile ilgili düşüncelerini de aktaran Mahmutoğlu, "Udoh ve Bogdanovic iyi oyuncular ama biz bu sene de iyi bir takımız. 2’si de saygı duyduğumuz, Fenerbahçe için en iyisini vermiş oyuncular. Yeni bir takımız, yeni oyuncular var. Bazı şeyler için zaman da gerekiyor ancak şu an her şey iyi gidiyor, daha da iyi olacağız. Önemli olan sezon sonlarına doğru çıkış yakalayıp, iyi oynamak. Bunu da yapacak güce ve takıma sahibiz. Genç bir rotasyonumuz var. Yoğun maçlarda herkesin sahaya bir katkı vermesi gerekiyor. Bunu da şimdiye kadar gösterdik diye düşünüyorum. İnşallah daha da iyi olur. Hoca ile ilgili çok söylenecek bir şey yok. Ne kadar iyi hoca olduğunu her yerde söylüyoruz zaten. İnşallah uzun süre Fenerbahçe’de hizmet eder. Biz de onunla beraber uzun süreler çalışırız inşallah" dedi.

"OYUNCULAR HER ZAMAN NEREDE OYNAMASI GEREKİYORSA ORADA OYNAR"

FIBA ile EuroLeague arasında yaşanan sorunun ardından Milli takım ve kulüp takımları arasındaki tercihleriyle ilgili de konuşan Melih Mahmutoğlu, "Bu sorun bizim oyuncular olarak sorunumuz değil. Burada en zor durumda kalan oyuncular oldu bu dönemde. Bizim amacımız, her oyuncuyla da konuşuyoruz. Birlik olup bu işin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Burada karar verecek olan biz değiliz. Burada kulübümüz, öbür tarafta da Milli forma. İkisini de giymek bizim her zaman birinci önceliğimiz ama doğru zamanlarda, doğru yerlerde. İnşallah bunun için gereken adımlar atılır. Olayın bizle, oyuncularla hiçbir alakası yok. Tamamen EuroLeague ve FIBA’nın arasındaki kavga. Bundan oyuncular da etkileniyor. Oyuncular her zaman nerede oynaması gerekiyorsa orada oynar. Biz de olduğumuz yerde en iyisini vermek için çabalıyoruz, tek konsantremiz bu yönde. İnşallah oyuncular için en doğrusu, en iyisi olur" şeklinde konuştu.