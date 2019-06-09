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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
09.06.2019 - 19:52, Son Güncelleme:

Melih Mahmutoğlu: "Taraftarımız herkese aynı davranmıyor. Vardır bir bildikleri"

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Melih Mahmutoğlu: "Taraftarımız herkese aynı davranmıyor. Vardır bir bildikleri"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinin ilk karşılaşmasında Anadolu Efes'i deplasmanda 73-56 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, oyuncularının performansıyla gurur duyduğunu söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, oyuncularını tebrik ederek şunları kaydetti:

"Bu sezon Anadolu Efes ile defalarca oynadık. Şimdi de final serisinde karşılaşıyoruz. Fark da Türkiye ligini farklı kadrolarla oynuyoruz. Bu yüzden maça farklı hazırlanmaya çalıştık. Oyuncularımın oynayış şekilleriyle gurur duyuyorum."

Seride 1-0 öne geçmelerinin bir şey ifade etmediğini aktaran tecrübeli başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Play-off zamanında olduğumuzun bilincinde olmamız gerek. Salı günkü maça hazır olmamız gerekiyor. Şampiyon olmamız için uzun bir yol var. Dört maç kazanmamız gerek. Henüz yolun başındayız."

Obradovic, "Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelmeyeceğini söyledi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu şekilde yanıtladı.

"Bu bana sorulacak bir soru değil, Ergin Ataman'a sorulmalı. Defalarca tekrarladığım bir şey var. Taraftarlardan sadece bize destek olmalarını istedim. Rakip kim olursa olsun saygı duymalarını istedim. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Taraftarlarımızı, Anadolu Efes'in bütün üyelerine saygılı olmaya davet ediyorum."

Melih Mahmutoğlu: Taraftarımız herkese aynı davranmıyor. Vardır bir bildikleri

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu ise avantajlı duruma geldiklerini belirterek, "Sadece 1 maç kazandık. Aynı şekilde salı günü de oynayacağız. Avrupa Ligi'ndeki performansımız gerçek oyunumuz değildi. Takım da bunu biliyordu. Ne konuştuysak onları sahada gösterdik. 2-0 yapmak için elimizden geleni yapacağız. Kendi taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın gerçek resmini gösterdik." diye konuştu.

Milli basketbolcu, Fenerbahçe taraftarının Ergin Ataman'ın aleyhinde yaptığı küfürlü tezahüratlarla ilgili bir soruya, "Bunu önce aynı şekilde Ergin Ataman'a sorun. Biz televizyonda gördük. Tribünde neler olduğunu gördük. Biz basketbolcuyuz sahada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Fenerbahçe taraftarı herkese aynı davranmıyor. Vardır bir bildikleri. Bu olayı da tasvip etmiyorum. Sizden daha cesur olmanızı bekliyorum. Final serisinden sonra tüm sorularınızı cevaplayabilirim." cevabını verdi.

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