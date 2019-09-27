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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İstanbul,(DHA)
27.09.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Melih Mahmutoğlu: Obradovic'le ilgili konuşacak bir şey yok

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Melih Mahmutoğlu: Obradovic'le ilgili konuşacak bir şey yok

Melih Mahmutoğlu, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor ama biz buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra takım olarak sadece bir antrenman yapabildiklerini dile getiren Melih Mahmutoğlu, "Sezonun başlamasına çok az kaldı, dört tane hazırlık maçı yaptık, yorucu bir programdı. Hedefimiz sezona en iyi şekilde hazırlanmak" şeklinde konuştu.

"ZORLU BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR"

Melih Mahmutoğlu, "Madrid deplasmanında Euroleague maçlarımız başlıyor. Zorlu bir süreç bizi bekliyor ama biz buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" diye konuştu.

"HEPSİ EUROLEAGUE'DE KENDİNİ KANITLAMIŞ, KALİTELİ OYUNCULAR"

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko'ya yeni katılan oyuncular ile ilgili olarak, "Hepsi EuroLeague'de kendini kanıtlamış, kaliteli oyuncular. Önemli olan takım olmak olacaktır, beraber fazla antrenman yapamadık ama en iyi şekilde sezona başlamak hedefimiz" ifadelerini kullandı.

"UMARIM OBRADOVİC UZUN SENELER FENERBAHÇEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDER"

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili artık fazla konuşacak bir şey olmadığını dile getiren Melih Mahmutoğlu, şunları söyledi: "Yedi senedir burada ve çok iyi bir hoca. Umarım uzun seneler Fenerbahçemize hizmet etmeye devam eder."

Melih Mahmutoğlu: Obradovicle ilgili konuşacak bir şey yok

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