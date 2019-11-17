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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
17.11.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Melih Coştu, Fenerbahçe Bursa'da kazandı

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Melih Coştu, Fenerbahçe Bursa'da kazandı

ING Basketbol Süper Ligi’nin 8'inci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ’ı 82-76 mağlup ederek ligde galibiyet serisini üç maça çıkardı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko ligdeki yedinci galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise ligde ikinci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Savunmanın konuştuğu ilk yarıda her iki takım da skor üretmekte zorlandı. Başa baş giden mücadelenin 6’ncı dakikasında Westermann’ın üst üste üç sayı isabetiyle skoru 11-17’ye çeken Fenerbahçe Beko, savunma sertliğini de koruyunca ilk periyodu 13-25 önde tamamladı.

İkinci periyotta pota altından sayılar bulan TOFAŞ, dış atış isabetleriyle oyunda dengeyi kurdu. Ancak kaptanı Melih’in sayılarıyla nefes alan konuk takım, serbest atış çizgisinden de yüksek yüzdeli oynadı ve devreyi 32-38 üstün bitirdi.

Maçın ikinci yarısıyla birlikte hücum performansını koruyan Fenerbahçe Beko, savunmada ise ev sahibine kolay atış şansı tanımadı. Melih ve Ahmet ikilisinin skorda etkili olduğu bu periyotta sarı lacivertliler 30 sayı bulurken aradaki farkı da açtı. 29’uncu dakikada Melih’in dış atış isabetiyle fark 23’e kadar yükselirken (46-54), konuk ekip kader periyoduna 46-68’lik skor avantajıyla başladı.

Son periyodun ilk dakikalarında Mejia ve Barış’tan üst üste üç sayılık isabetler gelirken, bu basketlerle birlikte TOFAŞ aradaki farkı da azalttı: 55-71. Özellikle maçın son bölümlerinde skora ortak olabilmek için büyük çaba sarf eden TOFAŞ, sarı-lacivertlilerin hücumlarını durdurmakta güçlük yaşayınca; 76-82’lik skorla parkeden galip ayrılan taraf Fenerbahçe Beko oldu.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker

TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, DJ White 12, Tarik Phillip 18, Matthew Lojeski 3, Devin Williams 7, Barış Ermiş 11, Samuel Mejia 13, Berkan Durmaz 2, Muhsin Yaşar 8

FENERBAHÇE BEKO: Leo Westermann 9, Melih Mahmutoğlu 29, Kostas Sloukas 7, Ahmet Düverioğlu 15, Joffrey Lauvergne 8, Nikola Kalinic 7, Derrick Williams 2, Berkay Candan, Ali Muhammed

1'İNCİ PERİYOT: 13-25

DEVRE: 32-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-68

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