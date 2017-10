Melbourne pistlerinde Türk fırtınası!

Türkiye’nin ilk atçılık okulu olan İstanbul Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlük Meslek Yüksek Okulu'nun ilk mezunlarından olan Umut Ödemişlioğlu’nun yardımcı antrenörü olduğu 6 yaşındaki kısrak Winx, Cox Plate’i 3’üncü kez kazanmaya hazırlanıyor.

Cumartesi günkü yarışı SBS Türkçe Programı’na değerlendiren Umut Ödemişlioğlu, “Yarıştan umutluyuz, fakat bitiş çizgisini geçmeden hiç bir şey kesin değil. Sürprizlere açık. Ama atımız geçen seneden daha iyi. Her şey yolunda giderse kolay kazanacak” dedi.

3 milyon dolar ödülü olan Melbourne’daki 2040 metrelik yarışın favorisi gösterilen şampiyon kısrak Winx, Avustralya’nın en ünlü atlarından biri.

Ancak başından bu yana onunla birlikte olan Türk antrönörü Umut Ödemişlioğlu’nun hikayesi pek bilinmiyor.

Umut Ödemişlioğlu, at yarışlarıyla dedesi sayesinde tanıştı.

2006 yılında at yarışı sektöründe çalışmak için Avustralya'ya gelen Ödemişlioğlu, at eğitmeni Tim Martin'e beş yıl asistanlık yaptıktan sonra Rosehill'de, Avustralyanın en iyi antrenörlerinden Chris Willer’ın ekibine katıldı.

Ödemişlioğlu’nun hayatı, 2011'de o zaman tanınmayan Winx adlı bir yaşındaki kısrağın antrenörü olunca değişti.

Ödemişlioğlu’nun bir yaşından bu yana çalıştırdığı Winx, kazandığı ilk üç yarıştan sonra iki Cox Plate zaferi de dahil olmak üzere ard arda 21 yarış kazanarak olağanüstü bir performans sergiledi.

Winx, önceki yıl 5 boy farkla kazandığı ilk Cox Plate’de, 1998 de Might And Power’ın 2.03.54’lük rekorunu da kırmayı başardı.

Winx gecen seneki Cox Plate'iise en uzak arayla (8 boy ) kazanarak olarak tarihe geçti.

Winx sahibi Peter Tighe, Winx’in elde ettiği bu zaferlerde jokeylerin, rollerinden övgüyle sözederken, ABC’ye yaptığı açıkmalada Ödemişlioğlu ve arka plandaki ekibin de hayati önem taşıdığını kaydetti.

Tighe, Ödemişlioğlu için, "Çok, çok önemli bir işi var ve yaptığı işi çok ciddiye alıyor" diyen Tighe, "Winx’in sağlıklı olduğundan emin olmak zorundadır, rutin bir programı izler, yarış pistinde koşan atın arkasında, insanların görmediği işler devam eder ve Umut bunu en iyi yapanlardan biri” diye konuştu.

Ödemişlioğlu’nun karısına gösterdiği ilgiyi Winx’e de gösterdiğini söyleyen Tighe, Ödemişlioğlu’nun Winx ile çok güçlü bir yakınlığı olduğuna inanıyor.

Ödemişlioğlu: "Hayallerimi gerçekleştiriyorum"

Ödemişlioğlu, Türkiye’de yayınlanan Yarış Dergisi’ne yaptığı açıklamada, yıllardır açmayı düşündüğü fakat Winx sebebiyle açamadığı kendi ahırı ‘Byerley Turk Racing'i faaliyete geçirdiğini anlattı. Ödemişlioğlu, at yarışı sektörüne ciddi yatırım yapan Türk atçılarına Avustralya’de destek vermek istediğini söylüyor.

Avustralya'ya gelmek için büyük bir fedakarlıklarda bulunduğunu söyleyen Ödemişlioğlu, ancak doğru karar verdiğine inandığını da ekliyor.

"En zoru ailemden uzakta yaşamak” diyen Ödemişlioğlu, stresli bir süreç geçirdiğini ama buna değdiğini ifade ediyor.

Winx için cumartesi koşacağı Cox Plate her açıdan önemli bir yarış

Eğer, Cumartesi günü yapılacak koşuyu kazanırsa, Makybe Diva'nin uzun yillar elinde bulundurduğu en yüksek kazançli at ünvanını egale edip birinciyi siraya yerleşecek olan Winx, aynı zamanda, tarihte Cox Plate'i üç defa kazanamış olan Kingstontown ile birlikte ikinci at olmuş olacak.

Black Caviar'in koştuğu 25 yarışın 25'ini de kazanmıştı. Winx ise koştuğu son 21 yarista geçilemedi. Bu nedenle Winx Cumartesi koşacağı son Cox Plate'i kazanırsa, Black Caviar'in elinde olan o rekorada bir adım yaklaşmış olacak.