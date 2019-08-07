Meksika'da Gignac çılgınlığı!
Bir dönem ismi Beşiktaş'la anılan Andre Pierre Gignac, kariyerini sürdürdüğü Meksika'da efsane olma yolunda gidiyor.
Efkan Bucak / Spor Arena
Dört yıl önce Marsilya'dan Tigres'e transfer olan 33 yaşındaki golcü burada 4 lig şampiyonluğu yaşarken 152 maçta 105 gole imza attı. Gignac'ın bu başarısı kulübün taraftarlarını da etkilerken Latin kültürünün etkili olduğu Meksika'da insanlar çocuklarına bir Fransız ismi olan Gignac'ı vermeye başladı.
Fransız yıldızın Tigres'e katılımından bu yana Nuevo Leon eyaletinde 34 ailenin çocuklarına ilk veya ikinci isim olarak 'Gignac'ı verdiği belirtildi. Ayrıca bir diğer Fransız yıldız olan Griezmann'ın da bir aile tarafından çocuklarına isim alarak verildiği belirtildi.
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Gignac bir dönem Fransa Ligue 1'de de forma giymişti...
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