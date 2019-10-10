Meksika'da futbolcuyu taciz eden taraftara ömür boyu ceza!
Meksika'da Tigres - Houston Dash maçının ardından Houston oyuncusu Sofia Huerta'yı taciz eden taraftara ağır cezalar geldi.
Spor Arena Dış Haberler | Meksika'nın Tigres takımı ile Amerika'nın Houston Dash ekibi arasında oynanan hazırlık maçının ardından Meksikalı bir taraftar, Houston Dash'ın 26 yaşındaki oyuncusu Sofia Huerta ile selfie çektirmek istedi.
Meksikalı taraftar, Sofia Huerta ile fotoğraf çektirilirken futbolcuyu taciz ederken bu an kameralara yansıdı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Tigres kulübü, taraftarın kimliğine ulaştıklarını belirtti.
TIGRES'TEN KINAMA VE ÖMÜR BOYU CEZA
Tigres'in yaptığı açıklamada Sofia Huerta'ya taciz eden taraftara dava açılacağı ve bu taraftara ömür boyu stada giriş yasağı verildiği kaydedildi. Meksika ekibi ayrıca bu olayı kınadıklarını ve yapılan davranıştan duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Sosyal medyada da Meksika doğumlu olan ve Amerika vatandışlığı bulunan Sofia Huerta'ya çok sayıda destek mesajı geldi. Meksika'da büyük bir kitlesi olan Tigres kulübünün taraftarları da ismi geçen taraftara hakaret mesajlarında bulundu.
İşte Meksika ve Amerika'da gündem olan o fotoğraf;
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