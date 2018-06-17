Meksika acı geldi! Almanlara ilk maçta darbe
2018 Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde turnuva favorilerinden Almanya ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu. Meksika'nın golünü 35. dakikada Hirving Lozano kaydetti. Almanların kalesinde sakatlıktan kurtulan Manuel Neuer forma giydi. Meksika'nın file bekçisi Guillermo Ochoa başarılı kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Siyasi tepkilerin kıskacında kalan Mesut Özil 90 dakika sahada kalırken, İlkay Gündoğan şans bulamadı. Gruptaki diğer mücadele İsveç ile Güney Kore arasında oynanacak.
STAT: Luzhniki
HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammad Mansouri
ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (Dk. 79 Gomez), Khedira (Dk. 60 Reus), Kroos, Mesut Özil, Draxler, Müller, Werner (Dk. 86 Brandt)
MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Moreno, Ayala, Gallardo, Guardado (Dk. 74 Marquez), Herrera, Layun, Vela (Dk. 58 Alvarez), Lozano (Dk. 66 Jimenez), Hernandez
GOL: Dk. 35 Lozano (Meksika)
SARI KARTLAR: Müller, Hummels (Almanya) - Moreno, Herrera (Meksika)
Çatala doğru iki elle uçan Guillermo Ochoa! #MEX #WorldCup pic.twitter.com/DtV7uXtNSU— Spor Arena (@sporarena) 17 Haziran 2018
MAÇTAN DAKİKALAR
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ilk maçında Meksika, son şampiyon Almanya'yı 1-0 mağlup etti.
2. dakikada Almanya ceza sahası içinde topla buluşan Lozano'nun sert vuruşunda, Boateng topa ayak koydu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.
35. dakikada Meksika öne geçti. Hızlı gelişen Meksika atağında Javier Hernandez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lozano, rakibinden kurtulup, yakın direk dibine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
39. dakikada Meksika ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu Kross kullandı. Kross'un şutunda, kaleci Ochoa'nın parmaklarının ucuna değen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
87. dakikada sağ kanattan Draxler'in yaptığı ortada Mario Gomez yakın mesafeden topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
89. dakikada Brandt'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Reus altı pas içine yerden sert gönderdi. Mario Gomez'in topukla yaptığı vuruşta, top kaleci Ochoa'dan döndü. Ceza sahası dışına açılan topa Kross sert vurdu, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.
Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp (FDP), İlkay Gündoğan forması giyerek 'Uyum tartışmasına' son vermek istediği belirtti.— Spor Arena (@sporarena) 17 Haziran 2018
Alman bakandan İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek --> https://t.co/mIIW9WbW2D pic.twitter.com/Jrl8ZDCu8J
GOLLER DEPREM ETKİSİ YARATTI!
Rusya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda atılan goller, özelikle Güney Amerika'da sarsıntılara neden oldu. Meksika'nın Almanya karşısında bulduğu gol sonrasında Meksika'da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı sarsıntı meydana geldi.
Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, özellikle Güney Amerika ülkelerinin yaşadığı sevinçler dikkatlerden kaçmıyor. Uruguay'da maç nedeniyle okullar tatil edilirken, en ilginç gelişmeler ise Peru ve Meksika'da yaşandı. Dün oynanan Peru-Danimarka karşılaşmasını Peri 1-0 kaybederken, karşılaşmanın ilk yarısında Peru bir de penaltıdan yararlanamadı. Penaltının kazanılmasıyla birlikte Peru'nun Başkent'i Lima'da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı bir sarsıntı meydana geldi. Aynı sarsıntı Almanya-Meksika karşılaşmasında da yaşandı. Son Dünya Kupası Şampiyonu Almanya ile karşılaşan Meksika, ortaya koyduğu futbolla büyük alkış alırken, karşılaşmanın 35. dakikasında Lozano'nun attığı golle de mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Lozano'nun attığı gol sonrası Meksika'nın Başkenti Mexico City'de, yapılan ölçümlere göre ufak çaplı bir deprem meydana geldi. Meksika'da 2 sensör, gol anında yaptığı ölçümle, depremi tespit etti.
Mesut & İlkay #GER #MEX #WorldCup pic.twitter.com/Ddfbfv0STq— Spor Arena (@sporarena) 17 Haziran 2018
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Almanya ile Orta Amerika temsilcisi Meksika arasında Moskova'da oynanan mücadele öncesinde taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Karşılaşmanın oynanacağı Luzhniki Stadı'na saatler öncesinde gelen iki takım taraftarları açtıkları bayraklar ve tezahüratları ile milli takımlarına destek verdi.
MEKSİKA KARNAVALI
Mücadele öncesinde en büyük ilgiyi Meksikalı taraftarlar gördü. Stat etrafında Almanlardan daha fazla olan Meksikalılar, giydikleri geleneksel kıyafetleri ile tüm takım taraftarlarının ilgi odağı oldu. Kafalarındaki büyük geleneksel şapkaları, Aztek medeniyetini simgeleyen kıyafetleri nedeniyle futbolseverler, Meksikalılar ile fotoğraf çektirmek için adeta kuyruğa girdi.
STATTA DA DURUM FARKSIZ
Luzhniki Stadı'nın tribünlerinde de Meksikalı taraftarlar ağırlıkta bulunuyor. Alman Milli Takımı ısınmak için sahaya çıktığında tribünlerde büyük bir uğultu duyuldu. Meksika Milli Takımı sahaya çıktığında ise tribünlerdeki coşku zirveye ulaştı.
Zlatan Ibrahimovic, Almanya - Meksika maçını izlemek üzere stada geldi. Dünya Kupası'nda boy göstermeyen İsveçli yıldıza ilgi büyüktü #GER #MEX #WorldCup pic.twitter.com/X4YtfI8aLf— Spor Arena (@sporarena) 17 Haziran 2018
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