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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.06.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Meksika acı geldi! Almanlara ilk maçta darbe

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Meksika acı geldi! Almanlara ilk maçta darbe

2018 Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde turnuva favorilerinden Almanya ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu. Meksika'nın golünü 35. dakikada Hirving Lozano kaydetti. Almanların kalesinde sakatlıktan kurtulan Manuel Neuer forma giydi. Meksika'nın file bekçisi Guillermo Ochoa başarılı kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Siyasi tepkilerin kıskacında kalan Mesut Özil 90 dakika sahada kalırken, İlkay Gündoğan şans bulamadı. Gruptaki diğer mücadele İsveç ile Güney Kore arasında oynanacak.

STAT: Luzhniki

HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammad Mansouri

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (Dk. 79 Gomez), Khedira (Dk. 60 Reus), Kroos, Mesut Özil, Draxler, Müller, Werner (Dk. 86 Brandt)

MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Moreno, Ayala, Gallardo, Guardado (Dk. 74 Marquez), Herrera, Layun, Vela (Dk. 58 Alvarez), Lozano (Dk. 66 Jimenez), Hernandez

GOL: Dk. 35 Lozano (Meksika)
SARI KARTLAR: Müller, Hummels (Almanya) - Moreno, Herrera (Meksika)


MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ilk maçında Meksika, son şampiyon Almanya'yı 1-0 mağlup etti.

2. dakikada Almanya ceza sahası içinde topla buluşan Lozano'nun sert vuruşunda, Boateng topa ayak koydu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

35. dakikada Meksika öne geçti. Hızlı gelişen Meksika atağında Javier Hernandez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lozano, rakibinden kurtulup, yakın direk dibine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Meksika ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu Kross kullandı. Kross'un şutunda, kaleci Ochoa'nın parmaklarının ucuna değen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

87. dakikada sağ kanattan Draxler'in yaptığı ortada Mario Gomez yakın mesafeden topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89. dakikada Brandt'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Reus altı pas içine yerden sert gönderdi. Mario Gomez'in topukla yaptığı vuruşta, top kaleci Ochoa'dan döndü. Ceza sahası dışına açılan topa Kross sert vurdu, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


GOLLER DEPREM ETKİSİ YARATTI!

Rusya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda atılan goller, özelikle Güney Amerika'da sarsıntılara neden oldu. Meksika'nın Almanya karşısında bulduğu gol sonrasında Meksika'da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı sarsıntı meydana geldi.

Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, özellikle Güney Amerika ülkelerinin yaşadığı sevinçler dikkatlerden kaçmıyor. Uruguay'da maç nedeniyle okullar tatil edilirken, en ilginç gelişmeler ise Peru ve Meksika'da yaşandı. Dün oynanan Peru-Danimarka karşılaşmasını Peri 1-0 kaybederken, karşılaşmanın ilk yarısında Peru bir de penaltıdan yararlanamadı. Penaltının kazanılmasıyla birlikte Peru'nun Başkent'i Lima'da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı bir sarsıntı meydana geldi. Aynı sarsıntı Almanya-Meksika karşılaşmasında da yaşandı. Son Dünya Kupası Şampiyonu Almanya ile karşılaşan Meksika, ortaya koyduğu futbolla büyük alkış alırken, karşılaşmanın 35. dakikasında Lozano'nun attığı golle de mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Lozano'nun attığı gol sonrası Meksika'nın Başkenti Mexico City'de, yapılan ölçümlere göre ufak çaplı bir deprem meydana geldi. Meksika'da 2 sensör, gol anında yaptığı ölçümle, depremi tespit etti.


Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Almanya ile Orta Amerika temsilcisi Meksika arasında Moskova'da oynanan mücadele öncesinde taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Karşılaşmanın oynanacağı Luzhniki Stadı'na saatler öncesinde gelen iki takım taraftarları açtıkları bayraklar ve tezahüratları ile milli takımlarına destek verdi.

MEKSİKA KARNAVALI

Mücadele öncesinde en büyük ilgiyi Meksikalı taraftarlar gördü. Stat etrafında Almanlardan daha fazla olan Meksikalılar, giydikleri geleneksel kıyafetleri ile tüm takım taraftarlarının ilgi odağı oldu. Kafalarındaki büyük geleneksel şapkaları, Aztek medeniyetini simgeleyen kıyafetleri nedeniyle futbolseverler, Meksikalılar ile fotoğraf çektirmek için adeta kuyruğa girdi.

STATTA DA DURUM FARKSIZ

Luzhniki Stadı'nın tribünlerinde de Meksikalı taraftarlar ağırlıkta bulunuyor. Alman Milli Takımı ısınmak için sahaya çıktığında tribünlerde büyük bir uğultu duyuldu. Meksika Milli Takımı sahaya çıktığında ise tribünlerdeki coşku zirveye ulaştı.


 

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