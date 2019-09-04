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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
04.09.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Meija: "İyi bir başlangıç yaparsak..."

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Meija: "İyi bir başlangıç yaparsak..."

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın Dominik Cumhuriyeti asıllı ABD'li basketbolcusu Samuel Mejia, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mejia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında Banvit'e transferi dolayısıyla geldiği Türkiye'de üst üste 7'nci sezonunu geçirdiğini söyledi. 

Geçen sezonu iyi bir yerde bitirdiklerini belirten takım kaptanı Mejia, "Geçen sezon harika bir yıldı bizim için. Pek çok sakatlanma ve zorluklar yaşadık. İyi bir yerde bitirmek için çok çalıştık. Bu yıl daha fazla pratik yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mejia, takımda birçok ismin değiştiğini hatırlatarak, şu anda birbirlerini tanımaya çalıştıklarını aktardı.

- "İyi bir başlangıç yaparsak gruptan çıkma şansımız artar"

Sezon boyunca sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan Mejia, Avrupa mücadelesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"ULEB Avrupa Kupası çok zorlu bir lig. Bu ligde tecrübeliyiz ve ilerlemenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Hırslarımız ve hedeflerimizin olduğu bu yerde son 16'ya kalmak istiyoruz. Şimdi daha fazla odaklandığımız yer burası. Takım olarak hedefimizde gruplardan çıkmak var. Türkiye'de ligler uzundur. Bundan dolayı Avrupa kupasına odaklanmaya ihtiyacımız var. Oraya hazır olmaya çalışıyoruz çünkü her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı iyi bir başlangıç yaparsak, gruplardan çıkma şansımız artacaktır."

TOFAŞ'ta oynamaktan mutlu olduğunu söyleyen Mejia, Türkiye ligini sevdiğini sözlerine ekledi.

Meija: İyi bir başlangıç yaparsak...

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