Mehmetçik Rasulayn'daki çocuklarla maç yaptı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Türk askeri, yaşamın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında, geçirdikleri zor günleri unutmaları için Rasulayn’daki çocukların oyunlarına eşlik etti.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Türk askeri, Rasulayn'da yaşamın normale döndürülmesi için elinden geleni yapıyor.
Çocukların, bölgede geçirdikleri zor günleri bir nebze de olsa unutturmak için kolları sıvayan Mehmetçik, miniklerle çift kale maç yaptı.
Askerler zaman zaman kaleye geçerken, zaman zaman da oyuna dahil olarak çocuklara unutamayacakları bir anlar yaşattı.
Maçın sona ermesinin ardından minikler, asker selamı verek Türkiye'ye mesaj gönderdi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI
O anlar, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Bakanlık, söz konusu paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn’da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor. Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle