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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.06.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Mehmet Zeli Çelik'ten "duble" sevinç!

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Mehmet Zeli Çelik'ten "duble" sevinç!

Lille formasıyla bu sezon 36 resmi maçta rakip fileleri 1 kez havalandıran Zeki Çelik, A Milli Takımın Alanya’daki Özbekistan ile oynadığı özel maçta 2 gol atarak milli formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Zeki Çelik, bu sezon takımıyla çıktığı 36 resmi maçta 1 gol attı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Özbekistan maçında ilk 11’de yer verdiği Zeki Çelik, 17 ve 57’nci dakikada attığı gollerle ay yıldızlılara galibiyeti getirdi.

Milli formayı 7 maçta giyen Zeki Çelik, ilk gol heyecanını yaşadı.

Türkiye 2-0 Özbekistan
Türkiye 2-0 Özbekistan

A MİLLİLER ŞENOL GÜNEŞ İLE YENİLMEDİ

A Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazandı.

Avrupa Şampiyonası’nda grup eleme müsabakalarında Arnavutluk’u 2-0, Moldova’yı 4-0 yenen A Milliler, Antalya’daki özel maçta Yunanistan’ı 2-1, Alanya’daki özel maçta da Özbekistan’ı 2-0 mağlup etti.

Galibiyet serisi yakalayan A Milliler, 2019 yılında yenilgi yüzü görmedi.

"Cehennem bundan sonra başlıyor"A Milli Takımımız hazırlık maçında Alanya'da Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti. Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan ve Özbekistan maçlarına dair soruları yanıtladı.
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Mehmet Zeli Çelikten duble sevinç

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