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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.11.2019 - 00:16, Son Güncelleme:

Mehmet Zeki Çelik: Galiba 1 pozisyonları var

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Mehmet Zeki Çelik: Galiba 1 pozisyonları var

A Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Mehmet Zeki Çelik, EURO 2020'ye katılma hakkı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Mehmet Zeki Çelik, galibiyeti çok istediklerini yine de EURO 2020'ye katılma hakkı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Zeki, "İzlanda gerçekten çok zorlu bir ekip. Fizikleri üst düzeyde ve sürekli uzun top oynadılar. Bizi taçlarla, kornerlerle zorladılar. Galiba bir tane pozisyonları var. Biz de pozisyonlar bulduk, kaçırdık. Maç gitti geldi. Ama galibiyeti gerçekten çok istiyorduk. Olmadı. Beraberlik de bizi şampiyonaya götürüyordu. Bu sonucu aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlanacaklarını ve başarılı olmak istediklerini aktaran Zeki, "Oraya en iyi şekilde hazırlanacağız. Herkes çok formda. Çalışmaya devam edeceğiz. İlk günden beri 'gideceğiz inanın" dedik. Maçlar kazanıldıkça takımda kendine güvenerek oynadı. Sonuçta elde ettik." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da büyük destekleri için teşekkür eden Zeki Çelik, "Başarı geldikçe onlar da bize destek oldu. Bütün maçlarda bize destek oldular." şeklinde konuştu.

Zeki, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri düşünmek için önlerinde zaman olduğunu ve halen maçın heyecanını yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

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