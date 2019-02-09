Mehmet Yüksel: "Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma gideriz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMehmet Yüksel: "Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma gideriz"
GeriFutbol Mehmet Yüksel: "Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma gideriz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
09.02.2019 - 22:22, Son Güncelleme:

Mehmet Yüksel: "Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma gideriz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Yüksel: "Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma gideriz"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, "Eğer siyasilerimiz, KARDEMİR ve Belediye Başkanımız bize sahip çıkacaksa görevimize davam edeceğiz. Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma gideceğiz." dedi. 

Yüksel, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, takımın, bulunduğu durumdan kurtulması konusunda yalnız bırakıldığını, ne Vali'nin, ne Belediye Başkanı'nın ne de kentin siyasilerinin takım yöneticilerine randevu verdiğini ileri sürdü. 

Takımın düzelmesi için sponsor bulmaları gerektiğini anlatan Yüksel, yerel seçimlerde takıma kim sahip çıkacaksa o belediye başkan adayına destek vereceklerini ifade etti. 

Yüksel, takımın artık ligde kalmasının zor olduğunu kaydederek, bundan sonra 2. Lig planları yapacaklarını ancak personel çıkartmak zorunda kalacaklarını aktardı. 

Futbolun dışında başka branşlarının da bulunduğunu belirten ve kulübün aylık giderleri hakkında bilgiler veren Yüksel, "Biz artık finans konusunda zorlanıyoruz. Eğer siyasilerimiz, KARDEMİR ve Belediye Başkanımız bize sahip çıkacaksa görevimize davam edeceğiz. Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma gideceğiz. 'Artık onlar istediği şekilde yönetsin, parayı da onlar bulsun, versin' düşüncesindeyiz." diye konuştu. 

- "10 lirayı çok mu gördüler?" 

Ekonomik nedenlerden dolayı Süper Lig'den çektikleri bedensel engelli basketbol takımını başka bir kulübe devredeceklerini belirten Yüksel, şöyle devam etti: 
"Bir yardım kampanyası başlatmıştık mesaj sistemiyle. 231 mesaj atılmış. Karabükspor'un ne kadar sevildiği belli oluyor. Atanlara teşekkür ederiz. Basına, vekillere, belediye başkanına sormak lazım. Karabükspor'u seviyorlarsa 10 lirayı çok mu gördüler? Mesaj atıp atmadıklarını ben de halk da merak ediyor. Bize şu ana kadar kimse sahip çıkmadı, çıkmıyor." 

- "Bu kulüp batarsa birçok kişi işsiz kalacak" 

Başka kentlerde şehrin takımlarına belediyelerin sahip çıktığını, aynı şeyi kendi belediyelerinden de beklediklerini dile getiren Yüksel, "Bu kulüp batarsa birçok kişi işsiz kalacak. Bunun vebalini kim çekecek. Halk ve esnafımız sessiz kalıyor. Bir şeyler yapmaları lazım. Birçok ihtiyacımız karşılanabilir. Kulübü helal parayla döndürüyoruz." şeklinde görüş belirtti. 

Yüksel, kulüple ilgili Savcılık'ta olan bazı dosyaların, kulüp kapanırsa düşeceği düşüncesinde olanların bulunduğunu savunarak, "Bu kulübü batırmamak için yargıdaki dosyalar ve davaların açılması için arkasında olacağız. Kulüp kapandığı zaman bu dosyalar da unutulacak. Çalan varsa ortaya çıkmayacak." ifadelerini kullandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mehmet Yüksel: "Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma gideriz"

Liverpool emaneti geri aldı

Borussia Dortmund'da şampiyonluk yürüyüşünde darbe

Samet Aybaba: "Bireysel oynamamamız gerekiyordu"