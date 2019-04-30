Mehmet Yüksel: "Karabükspor'u ayakta tutmak için mücadeleye devam!"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Başkan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinden önceki yönetimlerin takımı zor bir sürece soktuğunu, durumun içinden çıkılamaz hale getirildiğini, şu anda da kulübe destek verilmediğini söyledi.
Takımın gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edeceğini hatırlatan Yüksel, "Bu takım amatörden başlayarak en üst lige yavaş yavaş yarım asırda çıktı. Şimdi hızla düşüyor. Geçmişte takım iyi yönetilmemiş ve borç batağına sürüklenmiş. Ben ve birkaç arkadaşımız, herkesin kapansın dediği bu kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Geçmiş yönetimlerle ilgili bazı yasal süreçler devam ediyor. Kulüp olarak bunun da peşindeyiz. Birer birer indiğimiz bu merdivenleri inşallah yeniden birer birer çıkacağız. Bu köklü kulüp yok edilmemeli. Bunu hak etmiyor. Birkaç kişinin yanlış yönetimi yüzünden yok sayılmamalı. Ülke futboluna emeği çoktur. Şu haliyle bile Türk futboluna oyuncu kazandırmaya devam etmektedir." şeklinde konuştu.
Yüksel, kulübü ayakta tutmak için mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Spor Toto 1. Lig'de 3 ceza puanı bulunan Kardemir Karabükspor'un, sezonun bitimine 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşmişti.
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