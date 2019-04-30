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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.04.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Mehmet Yüksel: "Karabükspor'u ayakta tutmak için mücadeleye devam!"

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Mehmet Yüksel: "Karabükspor'u ayakta tutmak için mücadeleye devam!"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinden önceki yönetimlerin takımı zor bir sürece soktuğunu, durumun içinden çıkılamaz hale getirildiğini, şu anda da kulübe destek verilmediğini söyledi.

Takımın gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edeceğini hatırlatan Yüksel, "Bu takım amatörden başlayarak en üst lige yavaş yavaş yarım asırda çıktı. Şimdi hızla düşüyor. Geçmişte takım iyi yönetilmemiş ve borç batağına sürüklenmiş. Ben ve birkaç arkadaşımız, herkesin kapansın dediği bu kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Geçmiş yönetimlerle ilgili bazı yasal süreçler devam ediyor. Kulüp olarak bunun da peşindeyiz. Birer birer indiğimiz bu merdivenleri inşallah yeniden birer birer çıkacağız. Bu köklü kulüp yok edilmemeli. Bunu hak etmiyor. Birkaç kişinin yanlış yönetimi yüzünden yok sayılmamalı. Ülke futboluna emeği çoktur. Şu haliyle bile Türk futboluna oyuncu kazandırmaya devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Yüksel, kulübü ayakta tutmak için mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Spor Toto 1. Lig'de 3 ceza puanı bulunan Kardemir Karabükspor'un, sezonun bitimine 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşmişti.

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Mehmet Yüksel: Karabüksporu ayakta tutmak için mücadeleye devam

 

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