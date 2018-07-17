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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Mehmet Yiğit: "Elazığspor kapanacaksa bizim de burada durmamızın bir mantığı yok"
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İHA
17.07.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Mehmet Yiğit: "Elazığspor kapanacaksa bizim de burada durmamızın bir mantığı yok"

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Mehmet Yiğit: "Elazığspor kapanacaksa bizim de burada durmamızın bir mantığı yok"

Elazığspor Takım Kaptanı Mehmet Yiğit, kulübün bulunduğu durumun hakkında yaptığı açıklamada, "Ben 4 sezondur buradayım. İlk kez bu kadar kötü bir süreç yaşıyoruz. İnanılır gibi değil. Kampta giyecek malzememiz bile yok. Bu takım kapanacaksa, bir şeyler olmayacaksa ve büyüklerimiz sahip çıkmayacaksa bizim de burada durmamızın bir mantığı yok" dedi.

Elazığspor Takım Kaptanı Mehmet Yiğit, Erzurum kampında açıklamalarda bulundu. Kulübün içinde bulunduğu sorunlarla ilgili konuşan Mehmet Yiğit, 4 sezondur Elazığspor’da forma giydiğini ve ilk kez bu kadar kötü bir süreç yaşadıklarını söyledi. Her kesimin Elazığspor’a sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekleyen Yiğit, "Ben 4 sezondur buradayım. İlk kez bu kadar kötü bir süreç yaşıyoruz. İnanılır gibi değil. Kampta giyecek malzememiz bile yok. Bazı arkadaşlarımız sivil kıyafetleriyle yemeğe iniyor. Bu şehrin takımı hiçbir şekilde bunu hak etmiyor. Dünden beri taraftarlar baskı yaparak takımımızın Elazığ’a dönmesini istiyor. Hem hazırlık maçı oynama açısından hem de hava şartlarından dolayı bizim burada kampa devam etmemiz lazım. Şuanda burada 5-6 kişiyiz. Bu takım kapanacaksa, bir şeyler olmayacaksa ve büyüklerimiz sahip çıkmayacaksa bizim de burada durmamızın bir mantığı yok. Sonuçta biz burada 4 yıldır emek veriyoruz. Değerli büyüklerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Süreç çok hızlı geçiyor. Liglerin başlamasına 20-25 günlük bir süre kaldı. Biran önce olaylara el atılması lazım. İyi veya kötü anlamda ne yapılması gerekiyorsa yapılması lazım" şeklinde konuştu.

"KAMP YAPTIĞIMIZ OTELDEN BİLE ÇIKARTILABİLİRİZ" 

Taraftarın her zaman olduğu gibi yine kendi yanlarında olduklarını aktaran Mehmet Yiğit, "Artık şehir büyüklerinin bir an önce adım atması lazım. Bitme noktasındayız, hatta bittik. Şunu da belirtmek istiyorum. Maddi sıkıntılardan dolayı kamp yaptığımız otelden bile her an çıkartılabiliriz. Buda sadece Elazığspor’un değil Elazığ şehrinin ayıbı olur. Sonuçta bu takım şahısların değil, Elazığlılarındır. Buradan Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, değerli milletvekillerimize ve Elazığlı iş adamlarına seslenmek istiyorum. 51 yıllık geçmişe sahip olan bu koca çınarın bu zor süreçte sizlerin desteğine fazlasıyla ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

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