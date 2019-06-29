Süper Lig başkanları uygulamadan mutlu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig başkanları uygulamadan mutlu
GeriFutbol Süper Lig başkanları uygulamadan mutlu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
29.06.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Süper Lig başkanları uygulamadan mutlu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig başkanları uygulamadan mutlu

Süper Lig takımlarının kulüp başkanları, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), kulüplerin borçlarını yapılandırma çalışmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

AA muhabirlerine açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ile Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, 2 yıl ana para ödemesiz 5 yıl vadeli yapılandırma çalışması ve beraberinde gerçekleştirilen talimat değişikliklerini yorumladı.

Ahmet Ağaoğlu, yapılandırmanın kulüplere olumlu yansıyacağını belirterek, "TBB'nin kulüp başkanları kefaleti sorumluluğunda futbol ailesine olan borçları yeniden yapılandırmaya gitmesi daraltılmış bütçeyle de olsa nakit akışı anlamında kulüplere ciddi bir rahatlama sağlayacaktır." diye konuştu.

Ağaoğlu, TFF talimatlarında yapılan ve ciddi disiplin cezalarını barındıran değişiklikle ilgili şunları kaydetti:

"TFF'nin yürürlüğe koyduğu lisans talimatı Türk futbolu adına bir devrimdir. Süreç içerisinde ihtiyaca göre bazı maddelerde değişiklik olabilir ancak temel kurallardan asla ve asla taviz verilmemesi gerekir. Zira bugüne kadar yapılan sorumsuz harcamaları sadece Türk futbolunu değil aynı zamanda ülke ekonomisini de bir çıkmaza soktuğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerekir. Sorumsuz yöneticilerin an itibarıyla Süper Lig kulüplerini 14 milyar lira borç batağının içine soktuğu gerçeğinden hareket edecek olursak yeni düzenleme ile bu problemin önüne geçilmiş olacaktır."

TBB'nin yapılandırmasının ardından TFF talimatlarına uyulması durumunda kulüplerin UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacından kurtulacağını belirten Ağaoğlu, "Yürürlüğe giren iki uygulama UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları ile çok büyük ölçüde örtüşüyor. UEFA ve FIFA nezdinde bugüne kadar yaşamış olduğumuz sıkıntılarda TFF Lisans Talimatı ve TBB'nin yeniden yapılandırma kurallarına uyduğumuz takdirde -ki uymak zorundayız- sıkıntılar doğal olarak ileriye dönük ortadan kalkmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Transfer politikalarında değişiklik yaşanmayacağını anlatan bordo-mavili kulübün başkanı, "Geçen sene görev aldığımızdan beri uygulamış olduğumuz transfer politikasında hiçbir değişiklik olmayacak. Transfer bonservis bütçemiz 2-3 milyon avroyla sınırlı kalacaktır. Zaten Trabzonspor'un öncelikli olarak yeniden yapılandırmayı imzalayan ilk takım olmasındaki en büyük etken de bu iki uygulama henüz çıkmamasına rağmen UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uygun hareket edip denk bütçesiyi sağladığı içindir." şeklinde görüş belirtti.

Mehmet Yiğiner: "Türk futbolunun önü açılacak"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, TBB'nin yapılandırmasının Türk futbolunun önünü açacağını söyledi.
Borçları yapılandırma imkanından kendilerinin de faydalanacağını vurgulayan Yiğiner, "Zaten belli miktar da olsa kredi kullandık. Birçok kulübün ekonomik sıkıntılarını çözer ama bundan sonraki süreçte de ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Eskisi gibi bol keseden harcama yapmamamız lazım. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Bu uygulamayla Türk futbolunun önü açılacak. Zaten buna ihtiyaç vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılandırma için evrakları 6-7 ay önceden gönderdiklerini belirten Yiğiner, "İyi olacağını düşünüyorum. Bu bir milat olur artık. Bu iş olduktan sonra ona göre harcama yapacağız. Her yıl borçlarımızı azaltmalıyız." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, TFF'nin talimat değişikliğiyle ilgili ise şöyle konuştu:

"TFF'nin getirdiği kriterler olmalı. Bu işin bir disipline alınması lazımdı. Kurallar konulmalıydı ve konuldu. İyi bir uygulama olur. Borçları azaltarak gideceğiz. Ekonomik fair play çerçevesinde her sene borçları yüzde 5 azaltırsak borç kalmaz."

Murat Cavcav: "Anadolu kulüplerinin faydalanması çok da kolay görünmüyor"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ise Süper Lig'de şampiyonluğa oynayanlar haricindeki Anadolu kulüplerinin borçlarının yapılandırmasının kolay olmayacağını savundu.

Kulüp olarak maddi anlamda rahat olduklarını aktaran Cavcav, "Gençlerbirliği’nin de içinde olduğu birkaç kulübümüz dışında maalesef kulüplerimiz borç yükü altında eziliyor. Her gün bir kulübümüzle ilgili Finansal Fair Play kuralları gereği kısıtlama olabileceğine dair haberler çıkıyor. Çok şükür ki biz böylesine bir dar boğazda değiliz." ifadelerini kullandı.

Borçların 5 yıllık vadeye yayılacağını aktaran Cavcav, "Kulüplerin borçlarının yapılandırılmasının gündeme gelmesinin sebebi, gelir gider dengesinin kurulamamasından kaynaklanan borçlar. Yapılandırmayla kulüplerin borçlarını 5 yıllık süreye yayarak azaltmak ve gelir kalemlerinden her yıl borç ödemeye kaynak yaratmak amaçlanıyor. Böylece kulüplerin mali tablolarını güçlendirerek borçların sıfırlanması isteniyor." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu kulüplerinin yapılandırma konusunda işinin zor olduğunu ileri süren kırmızı-siyahlı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Süper Lig’de şampiyonluğa oynayan takımların dışındaki kulüplerin yapılandırmadan faydalanması çok da kolay görünmüyor. Kulüplerin Avrupa kupalarına katılamaması ya da ligi iyi pozisyonda bitirememesi durumunda gelirlerinde büyük oranda azalma oluyor. Bu nedenle bankaların şampiyonluğa oynayan takımların dışındaki kulüplerden bu riski telafi edecek teminatlar isteyeceğini düşünüyorum. Bence aksi takdirde bankalar kulüplere 5 yıl vadeli borç yapılandırmasına yanaşmaz, yani bu riski satın almaz."

Her kulübün kendi anlaşmasını imzalayacağını anlatan Murat Cavcav, "Potansiyel gelirleri ve güçleri üzerinden her kulüp, yapılandırmanın zeminini bankalarla kendisi oluşturacak sanırım. Bu minvalde ne kulüplerimizin geleceği tehlikeye atılmalı ne de kulüplerimiz, borçları karşısında kendi kaderleriyle baş başa bırakılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Süper Lig başkanları uygulamadan mutlu
Babel Galatasaray'ın 156'ncı yabancısı
Wesley Sneijder'e gözaltı
Altay, rotayı Emrullah’a çevirdi! | Transfer haberleri...