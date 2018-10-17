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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.10.2018 - 17:19, Son Güncelleme:

Mehmet Yiğiner: "Ankaragücü'nün başarıdan başka şansı yok"

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Mehmet Yiğiner: "Ankaragücü'nün başarıdan başka şansı yok"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner, "Bir daha o kötü rüyaları görmemek için de hem kulüp olarak çok çalışmalı hem de taraftar ve Ankaralılar olarak bu kulübe destek vermeliyiz" dedi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, sarı-lacivertli takımın taraftarıyla ve şehriyle bütünleşmesi gerektiğini belirtti.

Yiğiner, yaptığı yazılı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün daha da güçlenmesi ve başarılı olması gerektiğine dikkati çekerek, "Ankaragücü'nün başarıdan başka şansı yok. Bu kulüp çok zor zamanlardan geçti, yok olma tehlikesi yaşadı. 

Allah'a çok şükür o günleri geride bıraktık. Emeğimizle, alın terimizle şimdi hak ettiğimiz yerdeyiz. Bir daha o kötü rüyaları görmemek için de hem kulüp olarak çok çalışmalı hem de taraftar ve Ankaralılar olarak bu kulübe destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Taraftar derneğinin düzenleyeceği etkinliğe de değinen Yiğiner, şunları kaydetti:

"Taraftar derneğimiz Gecekondu, çok güzel bir etkinlik yapacak. Bu cuma akşamı bir gelenek başlatacak. 'Kendi Gününde (19.10), Kendi Saatinde (19.10)' diye anlatıyorlar bu geceyi. Ben şahsen çok heyecanlandım.

Bu gece ile Ankaragücü taraftarı bir ezberi bozacak. Gecekondu hem değiştiğini, eskide kalmadığını ve kendilerine dair önyargıların da son bulmasını isteyecek hem de Ankaralı iş insanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına da bu şanlı kulübe destek vermeleri gerektiğinin altını çizecek. Ben de bu hislere katılıyorum. Ankaragücü Kulübü, taraftarı ve şehriyle bir bütün olmalı. Güçlenmeli ve daha da başarılı olmalı.

Baktığınızda, Süper Lig şampiyonluğu yaşamamış ender başkentlerden biriyiz. Ankaragücü, Ankara'nın, başkentimizin bu hasretini sona erdirmeli. Şampiyonluk kupasını getirmeli. Bu hedefle çalışmalı ve başarmalıyız. Başka şansı da çaresi de yok."

 

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