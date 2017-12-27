Mehmet Yiğiner: "Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımanın gareti içindeyiz"

Başkan Yiğiner, yaptığı yazılı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün kapanma noktasına geldiği, yüksek borç batağı içinde kaderine terk edildiği

dönemde görev aldıklarını belirterek, "Kayıtsız kalamazdık. Ben ve ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adeta ateşten gömleği giyerek kulübümüzü bir an önce düzlüğe çıkartıp hak ettiği yere taşımanın gayreti içerisine girdik." ifadelerini kullandı

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Sezonun ilk yarısını 34 puanla lider tamamladıklarını hatırlatan Yiğiner, "Bizlere bu gururu yaşatan teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyor, ligin ikinci yarısında da aynı başarıyı tekrarlayacaklarına inanıyorum. Ekonomik problemlerle mücadele ederken güçlü ve yarışmacı bir kadro kurmanın zorluğunu yaşadık. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Başarının devam etmesi ve rakiplerle "eşit şartlarda" mücadele edebilmeleri için acil desteğe ihtiyaçları olduğunu aktaran Yiğiner, "Sezon başından bu yana sık sık dile getiriyoruz. Transferin önündeki engeli kaldırıp, kadromuza birkaç takviye yapabilirsek işimiz daha da kolaylaşacak. Taraftarlarımız ve camiamızın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'dan beklentileri var." şeklinde görüş belirtti.



Görüşmelerde Tuna'nın gereken desteğin sağlanacağını ifade ettiğini bildiren başkan Yiğiner, şunları kaydetti:

"Belediye başkanımızın yardım yapacağına dair kuşku duymuyoruz. Mustafa Başkan göreve geleli yaklaşık 40 gün oldu. Bu süreçte Ankara'nın öncelikli sorunlarına ağırlık verirken yaptığı açıklamalarda, 'Ankaragücü'nün Ankara'nın en önemli değeri' olduğuna da sık sık vurgu yaptı. Başkanın açıklamaları ve

camiamıza verdiği önemi dile getirmesi bizlere gelecek adına ümit vermiştir."



"Yaklaşık altı milyonluk nüfusa sahip bir şehri yönetmek, şehre hizmet etmek kolay değil." ifadesini kullanan Mehmet Yiğiner, "Ciddi bir borç yükü altında olduğunu tahmin ettiğimiz büyükşehir belediyesinde cari dengelerin yerine oturması için Mustafa başkanın zamana ihtiyacı olduğunu biliyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.



Başkan Tuna'nın doğru yerde, doğru zamanda kulübe gerekli desteği sağlayacağına inandıklarını altını çizen Yiğiner, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Personel maaşlarının düzenli ödenebilmesi, Ankaragücü dışındaki spor kulüplerine yapılan yardımların durdurulması, bu kaynakların yeniden belediyeye aktarılması, belediyeye kaynak oluşturacak projelerin hayata geçmesi ve idari kadronun yeniden yapılandırılması zaman ve sabır isteyen çalışmalar. Bu anlamda bizler Mustafa başkana kolaylıklar diliyor, Sayın Başkanın doğru yerde, doğru zamanda kulübümüze gerekli desteği sağlayacağına inanıyoruz."