Mehmet Yiğiner: "Ankaragücü düşmeye oynamaz"

Başkan Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer tahtasını açmak için Türkiye Bankalar Birliğinden gelecek haberi beklediklerini dile getirerek, "Eğer transfer yasağı konusunu çözebilirsek, ben umut ediyorum ki bu takım belirlediğimiz futbolcularla ilk 10 içinde olur. Hedef bu olur. Ankaragücü düşmeye oynamaz, ilk 10 içerisinde olur. En kötü ilk 10 içinde oluruz. İnşallah ülkemiz ve Ankaragücü'müz için hayırlısı olur." dedi.

Futbolcuların büyük bir bölümünü kadroda tuttuklarını anlatan Yiğiner, "Takımımızın yüzde doksanlık kısmı duruyor. Tabii noksan olan noktalarımız var. Nereden baksanız 4-5 takviye lazım. Transfer yasağını kaldırıp, en az 6-7 takviye yapmak istiyoruz. Yedek kulübemizin zengin olması lazım." ifadelerini kullandı.

Transfer tahtasının açılmasının, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak görüşmelere bağlı olduğunu yineleyen Yiğiner, "Türkiye Bankalar Birliğinin Ziraat Bankası aracılığıyla bir yapılandırma süreci var. Bizim beklentimiz, diğer kulüplere yapıldığı gibi Ankaragücü'nün yapılandırmasının da bir an önce gerçekleştirilmesi. Eğer yapılandırmayı 40-50 gün önce yapmış olsaydık, çoktan takımımızı kurmuştuk. Bilgi ve evraklarımız Ziraat Bankasına gönderildi. Oradan çıkacak haberi bekliyoruz." diye konuştu.

Belediye seçimlerinden önce başkan adaylarının verdiği sözleri de hatırlatan Yiğiner, "Şu an seçimi kazanan Mansur (Yavaş) başkan da söz verdi. Onun vermiş olduğu sözler var. Bekliyoruz. Zaman da geçiyor. Yine bir adaptasyon problemi yaşayacağız." şeklinde konuştu.



- Teknik direktör kararı



Başkan Yiğiner, takımın başında yer alan ve özveriyle görevini sürdüren Aykan Atik ile ilgili kararlarını Kurban Bayramı sonrasında netleştireceklerini aktardı.

Yeni sezon hazırlıklarına Aykan Atik ve ekibiyle başladıklarını hatırlatan Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özveriyle çalışıyorlar. Aykan hoca bana göre görevini layıkıyla yapıyor. Geçmiş dönemlerde transfer yasağının açılmasına 10-15 gün kala hocalarımız takımdan ayrıldı. Aynı sıkıntılara düşmek istemiyoruz. Transfer yasağı kalktıktan sonra hoca tasarrufunu yapsak daha iyi olur diye düşünüyoruz. Taraftarların da camianın da bu anlamda eleştirilerini alıyoruz. Ligler başlamadan önce net kararımızı veririz. Bayramdan sonra hocayla ilgili net kararımızı vereceğiz. Aykan hoca mı olur, başka biri mi olur, bunun kararını çok kısa sürede vereceğiz."



- "Bana göre her şey güzel olacak"



Sarı-lacivertli kulubün başkanı Mehmet Yiğiner, Ankaragücü'nün ligden düşmesi için mücadele veren insanların bulunduğunu ileri sürdü.

Başkent ekibinin oturmuş bir kadrosu bulunduğunu söyleyen Yiğiner, "Özellikle Ankaragücü'nün küme düşmesi için mücadele eden insanlar var. Her zaman olduğu gibi avuçlarını yalayacaklardır. Biz iyi işler yaptığımıza inanıyoruz. Bana göre her şey güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Problemi olanlar varsa, kapımız açık." diyen Yiğiner, "Gelirler, eksiklerimizi ve hatalarımızı söylerler, çözüm ararız. Özellikle siyasetçilere sesleniyorum. Bu devlet bizim, bu millet bizim. Biz hizmet için varız. Bu tür insanlara itibar etmesinler. Ankara futboluna katkı sağlayalım. Geçen sezon da 'Ankaragücü düştü.' diyorlardı. Biz göreve geldiğimizde, 'Ankaragücü gibi bir takım var mı? O zaten bitmiş bir takım.' diyorlardı. Oradan bugünlere geldik. Süper Lig'deyiz. Adaletli bir paylaşım olduktan sonra bizim sırtımız yere gelmez. Milyarları yapılandırıyorsunuz, milyonları yapılandıramıyoruz. Böyle bir dünya olamaz." şeklinde görüş belirtti.



- Bazı siyasetçilere sitem



Mehmet Yiğiner, kulüpte yaşanan sıkıntılara bazı siyasetçilerin de çanak tuttuğunu savunurken, şu görüşlerini aktardı:

"Siyasetçiler de düzeni bozan insanlardan uzak dursunlar. Yorumlara bakıyoruz, 'Pinto'yu da alsan, Ronaldo'yu da alsan sen istifa edeceksin.' deniyor. Neyin mücadelesini veriyorsunuz. Sahte sosyal medya hesaplarıyla bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Zararı hem kendileri hem de kulüp görür. Bunları konuşmak bizi üzüyor. Bunu bir şekilde aşmamız lazım. Kendi menfaatlerimiz için Ankaragücü'ne zarar vermemeliyiz. Biz hep iyilikten yana olduk. Geçen sezon ki maçta Sivasspor'a üçüncü golü atmışız, sanki üçüncü golü biz yemişiz gibi davranıldı. Taraftarlarımızın bir kısmı, yüzde 2-3'ü tepki veriyor."



- "Ankaragücü Store'dan memnunum"



Başkan Mehmet Yiğiner, Ankaragücü Store'lara kulübü menfaatsiz sevenlerin ve destekleyenlerin geldiğini söyledi.

"Ankaragücü Store'dan memnunum." diyen Yiğiner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankaragücü'nü menfaatsiz seven ve destekleyenleri o mağazalarda gördüm. Onun haricindekileri görmedim. Adamlar Ankaragücü Store'dan ürün almak istemiyor. Ankaragücü Store'a karşı da bir muhalefet var. Belli bir grup buraları kötülüyor. Buna rağmen mağazaların satış oranları çok çok iyi. Bir Anadolu kulübüne göre beklentilerin çok üstünde. Alışveriş yapan taraftarlara teşekkür ediyorum."