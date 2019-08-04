Mehmet Yiğiner: "Altay Bayındır sonrası Orgil..."

Kongre salonu önünde istenmeyen olaylar yaşandığını belirten Başkan Mehmet Yiğiner, “Biz buna üzüldük. 900 kişilik salona siz 900 delege haricinde bin, 2 bin kişi daha alabilir misiniz? İzdiham olur. Olmaz, burası stadyum değil” dedi.



“Ankaragücü'nü menfaatsiz destekleyen taraftarların hepsi bizi destekledi”

Olağanüstü Genel Kurul’u değerlendiren Ankaragücü Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner, “Rakiplerimiz Ankaragücü’ne bizden daha iyi hizmet edeceklerini söylediler. Vaatleri de vardı, biz de bu vaatlere istinaden Olağanüstü Genel Kurul yaptık. Fakat Ankaragücü camiasından bir karşılık göremediler. 39 kişilik listede delege olan sadece 3 kişi vardı. Dolayısıyla bırak salona girmelerini aday olmaları bile kanunen yasal değildi ve öyle de oldu nitekim. Başkan adayı da salona gelmedi, dışarıda şovunu yaptı gitti. Zaten reklam amaçlı bir çıkıştı bunu da biz biliyorduk. Bu işi yapamayacaklarını, samimi olmadıklarını, şov yapacaklarını aylar öncesinden söyledim. Genel kurulun zaten başı da sonu da belliydi. Bizim dediğimiz şekilde de Olağanüstü Genel Kurul'a girdik. Biraz yorulduk. Orada istenmeyen olaylar yaşandı, biz buna üzüldük. 900 kişilik salona siz 900 delege haricinde bin, 2 bin kişi daha alabilir misiniz? İzdiham olur. Olmaz, burası stadyum değil. Bunu bilinçli olarak taraftarları da bir kısmını deyim, yani yüzde 1-2’lik kısmıdır. Onları da bu işin içine sokarak bir şeyler yapmaya çalıştılar. Yani antidemokratik bir uygulama içerisine girdiler ama genel anlamda Ankaragücü taraftarı zaten sağduyulu işinde gücünde olan ve Ankaragücü'nü menfaatsiz destekleyen taraftarların hepsi bizi destekledi” diye konuştu.



“Kulübe katkı sağlayacaklarmış. Buyursun gelsinler”

Kongre sonrasında herkesi kucaklayacakları mesajını verdiğini hatırlatan Başkan Yiğiner, “Bize rakip olan arkadaşlarımız, onlar da gelebilir, kulübe katkı sağlayacaklarmış. Buyursun gelsinler. İçlerinde iş adamları var dediler. Onlardan da sponsorluk bekleriz, kapıyı açtık; hem kulübün kapısını hem gönlümüzün kapısını. Bizim artık birleştirici olmamız lazım. Çünkü bu senenin sloganı da ‘Birlikte Güçlüyüz’. Onun için kibir yapacak durumda değiliz ve insanları da dışlamayız. Hatta salonda davulcular vardı. Hepsini gönderdim. Yani ‘kesinlikle davul bile çalmayın ve kutlama da yapmayın’ dedim. Zaten onlar da bizim arkadaşlarımız kardeşlerimiz. Bu şekilde kazasız belasız bir genel kurul atlattık. Bundan sonra Ankaragücü camiası olarak taraftarlarımıza birlikte Ankaragücü'ne katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.



“Geçmişe bir sünger çekeceğiz”

Geçmişte taraftar ile bazı tatsız olaylar yaşandığını belirten Başkan Yiğiner, şöyle devam etti:

“Galipken bile sevinemeyen, psikolojisi bu duruma gelmiş insanlar var. Bunların düzelmesi lazım. Ya düzelecekler ya da içimize almayacağız. Sahte hesaplardan, avantacı bir grup oluşturup üzerimize saldırmak ile bunlar olmaz. Bütün bunlara rağmen biz geçmişe bir sünger çekeceğiz. Bundan sonraki süreçte taraftarımız stadyuma gelecek takımını destekleyecek. Bizde transfer yasağını kaldırırız. Bu şekilde birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Ama ben burada Başkan iken biz burada yönetici iken hiç kimseye başkanlık yöneticilik yaptırmayız. Öyle bir paralel yapının içerisine girmesinler. Kimse bizi vesayet altına alamaz. Herkes kendi görevini yapacak. Bizim eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Onları da gideririz.”



“Bütün evraklarımız hazırladık yapılandırmayı bekliyoruz”

Bankalar Birliği'nin yapılandırmasına da değinen Yiğiner, “Bizden kat kat fazla borcu olan kulüpler bu yapılandırmayı yaptı. Kimse bize ekstra bir para vermeyecek. Yapılandırma yapılan borcun 2 sene sadece faizini ödeyeceğiz. Bir düzene gireceğiz. Bizden 10-15 kat fazla borcu olan kulüpler yapılandırmayı yaptı, 40 gündür transfer yapıyorlar. Bütün evraklarımız hazırladık, yapılandırmayı bekliyoruz. Buradan da bir sıkıntı var. Bizim yapılandırmamız neden olmuyor. Yapılandırma olmayacaksa ‘olmayacak’ denir biz de işimize gücümüze bakarız. Buna göre bir çözüm üretiriz. Siyaseten baktığınız zaman bir sıkıntı var Ankaragücü’nde. Bunu da aşmamız lazım. Bu engellemelerde kalkmalı. Yayıncı kuruluştan da bu sezon ile ilgili hiçbir katkı almadık. Peşinatlarımızı almadık. Bunlar geldiği zaman mevcut futbolcularımızın tamamının, geçmişteki borçları ve sonraki aylar ile ilgili geleceğe yönelik stoklamamız lazım. Elimizde ki kadroyu tutmamız lazım. Stratejimiz bu” ifadelerini kullandı.



Tiago Pinto ve Ricardo Faty dönüyor

Takıma iki futbolcunun geleceğini söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, “Onları da gelecek hafta Ankara’ya getireceğiz. Pinto ve Faty. Bu iki futbolcu da geldiği zaman arka dörtlümüz sağlam olacak. Orta sahaya da Faty’i monte edersek en azından geçen sezonun kadrosu elimizde olmuş olur. Birkaç eksiğimiz tabii ki var. Gönül ister ki bunları da çözelim. Ama bu şartlarda bizim izleyeceğimiz strateji takım içindeki futbolcuları mutlu etmek ve elimizde tutmak” dedi.



"Aykan hoca iyi bir hoca”

Teknik direktör kararının genel kuruldan sonra verileceğini daha önce dile getirdiklerini ifade eden Başkan Yiğiner, “Kulübün ekonomisi anlamında en ufak bir gelişme olmadı. Aldığımız futbolcuların çoğunun peşinatlarını kendimiz verdik. Yapılandırma olmadı, yayıncı kuruluştan almamız gereken paraları alamadık. Stadın tahsisi olmadı, kombineleri geç satmaya başladık. Bunun gibi birçok problemimiz var. Aykan hocaya gelince. Bildiğimiz, tanıdığımız bir hoca. Bu işi ekibi ile beraber yapabilecek kapasitede. Onun için taraftarımız rahat olsun. Biz yoldan geçen birini alıp takımı çalıştırsın demedik. Daha önce Mustafa Kaplan’ı getirdiğimizde çok eleştiri vardı. Hoca yerine koymadılar ama takımı ligde tuttu. Aykan hoca iyi bir hoca. Takımı iyi çalıştırmış. Kampta da gördük. Takımda eksikler olmasına rağmen tempo artışı var. Keçiörengücü ile hazırlık maçımız var. Sonrasında TSYD Ankara Şubesi'nin düzenlediği turnuvada Gençlerbirliği ile oynayacağız” diye konuştu.



"Orgil için birkaç kulüp devreye girdi”

Altay Bayındır’dan sonra başka bir oyuncunun transferinin söz konusu olmadığını vurgulayan Yiğiner, “Zaten teklif olsa da vermeyiz. Orgil için birkaç kulüp devreye girdi. Biz de açıkçası afaki rakamlar söyledik. Çünkü elimizde şuan yeterince futbolcu yok ve transfer yasağımız var. Ama baktığınız zaman geçen senelere göre en rahat dönemimiz bu dönem. Oturmuş bir takımınız var. 4-5 transfer yaptığın zaman daha sağlam bir ekip oluyorsunuz. Onun için endişe duyulacak bir durum yok. Taraftarımız kombine alsınlar, mağazadan alışveriş yapsınlar, takımını desteklesinler. Unları yaptıkları zaman her şey zaten güzel olur. Seçim bitmiştir. Geçim zamanıdır” ifadelerini kullandı.





"Kesinlikle kombine fiyatlarında indirim olmayacak”

Geçen sezon maliyetin ortalama 10 bin 200 kişi üzerinden 37 TL olduğunu vurgulayan Yiğiner, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu maliyetin artmasının sebebi ise 900 bin TL çirkin ve kötü tezahürat, 300 bin TL koltukların kırılmasından kaynaklı. Bizim burada taraftarımızdan ricamız şu; abilik yapan arkadaşlar bunlara müsaade etmesin. Ya da bize bildirsinler. Yine çirkin tezahürattan cezalar alırsak, stada zarar verilmesinden dolayı yine ödemeler yaparsak bugün 50 lira ile başlıyorsak yarın 60 olacak, 100 olacak. Bizim stadyumdan gelir elde etmemiz lazım. Bir kulüp ile geçen hafta konuştuk, 70 milyon liralık kombine satmış. Senin mücadele ettiğin ligde eğer onlar gibi olmak istiyorsan 10’da birini yapmak zorundasın. Kombine fiyatları bize göre biraz yüksek algılansa bile baktığınız zaman yeri geliyor rakibin bir maçının parası da değil. Bir maç biletinin 1000 TL olduğu kulüpler var. Bizim bir şekilde seyirciden kar etmemiz lazım. Dolayısıyla baktığınız zaman Anadolu kulüplerinin çoğu bilet fiyatlarını ucuz tutmuştur ve yıllardır hep ‘taraftar sayımız artsın’ diye beklemişlerdir. Eğer biz kurumsallaşacaksak, şirket yönetir gibi bu takımı yöneteceksek zarar etmememiz lazım. En makul olan budur. Ne yapılabilir? Yanında bir hediye verilebilir. Mesela kadınları çocukları özendirmek ve onları stada çekmek adına kombine alanlara forma hediye edilebilir. Kesinlikle kombine fiyatlarında indirim olmayacak. Hatta 3 büyüklerin maçlarında bilet fiyatlarımız artacak. Ona göre kombine alsınlar. Kombine cazip gelecek.”



"Madem büyük bir camiayız 20 bin kombineyi satalım”

Taraftarı desteğe çağıran Başkan Mehmet Yiğiner, “Gelin hep beraber 20 bin kombineyi satalım. Bakın o zaman neler oluyor. Çilek transferde olur. 4-5 tane değil, 7-8 tane transfer yaparız. Futbolcuların parasını öderiz. Bizler de destek oluruz. Hep beraber bu işleri aşarız. Madem büyük bir camiayız 20 bin kombineyi satalım. Bunu başaralım. Türkiye’ye ne kadar büyük olduğumuzu gösterelim. Bu büyüklük laf ile değil icraat ile olur” dedi.



"İmzalı forma isteyenler Salı gününü değerlendirebilirler”

Ankaragücü taraftar mağazasının açılışını yapacaklarını kaydeden Yiğiner, “Geçmişte sıkıntılarımız vardı. Hacizlerimiz vardı. Bu hacizlerden dolayı bu tür mağazacılık yapamıyorduk. Malımızı el koyulurdu. Ama şu an bir sistem otutturduk. Gelir gider dengemizi gayet iyi ve store mağazamızı kendimiz açtık. Bununla birlikte, otobüsümüz de yaptık. Bu da seyyar store mağazası olacak. Gayet güzel oldu. Satışlarımız ve ürün çeşitlerimiz çok fazlalaştı. Salı günü saat 11’de futbolcularımız ile birlikte taraftar mağazamızın açılışı olacak. Burada taraftarımıza sürprizlerimizde olacak. Futbolcularımız imza dağıtacak. İmzalı forma isteyenler Salı gününü değerlendirebilirler. Artık biz bu işlerden zevk alalım. Huzur bozucu işler bir kenarda dursun. Mühim olan burada menfaatsiz Ankaragücü’nü destekleyenler ile yola devam edelim” dedi.

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